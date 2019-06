Stiri pe aceeasi tema

- Un incident revoltator s-a petrecut, ieri, la Gradina Zoologica din Reșița. Aproximativ 70 de copii, parinți și bunici au fost nevoiți sa stea in furtuna, peste o ora, dupa ce directorul a plecat și a luat cu el și cheia cu care se poate intra intr-o cladire in care aceștia sa se poata adaposti. Primaria…

- Alexandru Pinzari, șef IGP din Guvernul Filip, demis din funcție de Andrei Nastase, ministru de Interne al Guvernului Sandu a spus ca declarațiile privind faptul ca angajații INI suspendați din funcție nu ar fi putut ieși din instituție sunt „minciuni gogonate”.

- Dupa o amanare a intervalului, cauzata de intarzierea bugetului, festivalul se va desfasura timp de opt zile, incepand de astazi, 1 iunie 2019, chiar de Ziua Copilului. Toate detaliile legate de organizare au fost puse la punct, cateva fiind comunicate deja, in cadrul unei conferinte de presa.…

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe Calea Timisoarei din Resita. Soferul unei ambulante a Serviciului Judetean a accidentat... The post Accident mortal. Soferul unei ambulante nu a mai putut evita victima appeared first on Renasterea banateana .

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt a dat startul unei campanii ce are drept scop integrarea scolara a copiilor cu dizabilitati. In cadrul acestei campanii, specialistii DGASPC se deplaseaza in unitati de invatamint din judet pentru a explica atit copiilor, cit si cadrelor…

- Cu ce se ocupa institutia condusa de prefect, ce inseamna mai exact administratia, de ce trebuie sa respectam legile, ce face prefectul daca ne confruntam cu inundatii sau ninsori abundente si de ce este bine, ca buni cetateni, sa ne cunoastem atat drepturile, cat si obligatiile? Acestea…

- Fata s-a gandit sa-și faca un selfie pe calea ferata, in fața unui tren de marfa. Fata n-a calculat bine distanța la care era trenul, nici viteza de deplasare a acestuia și n-a mai putut sa fuga de pe șine in timp util, a dezvaluit dailymail.co.uk. Karina era impreuna cu un baiat, a carui identitate…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a organizat, sambata, "Ziua portilor deschise", evenimentul desfasurandu-se cu ocazia Zilei Politiei Romane, sarbatorita in fiecare an pe data de 25 martie. Politisti din cadrul structurilor de prevenire, rutiera, criminalistica si pentru actiuni speciale,…