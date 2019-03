Reşedinţa cântăreţului Michael Jackson, scoasă din nou la vânzare Aceasta proprietate, amenajata intr-un perimetru cu suprafata de peste 10 kilometri patrati, este situata in apropiere de Santa Barbara si contine 22 de cladiri, inclusiv o resedinta principala cu sase camere, un lac si un teren de tenis. In mai 2015, ferma californiana a fost pusa in vanzare pentru 100 de milioane de dolari, dupa ce a fost renovata de o companie de investitii. La momentul respectiv, pretul de vanzare a fost considerat 'optimist' de anumiti experti, care au mentionat legaturile existente intre aceasta proprietate si presupusele agresiuni sexuale comise asupra unor minori de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

