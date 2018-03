Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul facut de fiica lui Andrei Gheorghe, dupa moartea tatalui ei. Anastasia Gheorghe face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Fiica regretatului jurnalist Andrei Gheorghe acuza ca exista o goana dupa senzațional, dupa ce in media au aparut imagini cu Andrei Gheorghe decedat,…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational. Redam mesajul integral "Acesta este un apel catre…

- „Ma apucasem de constructia diviziei de radio al grupului Realitatea. Habar nu aveam ce inseamna un radio si am decis sa-i cer ajutorul singurului tip de care auzisem din zona respectiva. A venit la mine acasa, s-a asezat pe o canapea, si-a rascracarat picioarele, si-a aprins o tigara fara sa ceara…

- De ce și-a botezat Liviu Varciu fetița in Postul Paștelui. Artistul a explicat in cadrul emisiunii de la Antena 1, de ce a luat aceasta decizie și de ce nu a existat o petrecere, dupa ce micuța a fost creștinata. “Am botezat, ii salut pe toti finii mei. Am trei fini, doi baietel si o fetita. Nu i-am…

- Andrei Gheorghe a murit, pe 19 martie 2018. Fostul prezentator și realizator de televiziune și radio din Romania avea 56 de ani. O moarte care intristeaza Romania și pe care Andrei Gheorghe, cu umorul lui non-conformist, pare ca și-a prevestit-o.

- O prietena foarte apropiata de jurnalistul Andrei Gheorghe a povestit pe retelele de socializare evenimente importante din viata ei care aveau sa-i indrume calea. Jurnalistul a invatat-o pe aceasta ce inseamna sa ai incredere in tine insuti.

- Jurnalista Magda Vasiliu a fost tulburata la aflarea vestii ca jurnalistul Andrei Gheorghe s-a stins din viata. Aceasta sustine faptul ca importanta unui om in viata noastra o realizam abia dupa ce acesta dispare.

- Vestea mortii lui Andrei Gheorghe a luat prin surprindere pe toata lumea, prietenii, dar si fanii transmitand mesaje de condoleante. Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a a postat si ea un mesaj tulburator pe pagina de profil a fostului jurnalist. „Iubitul meu care nu mai esti aici... ramai doar in inimile…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Andrei Gheorghe a murit. Singur. Andrei Gheorghe, unul din cei mai cunoscuti realizatori de emisiuni radio din Romania, a murit. Trupul neinsufletit al jurnalistului a fost gasit in baia locuintei din Voluntari seara trecuta. A fost primit un apel la 112 in urma caruia echipele medicale au sosit la…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant.…

- Mesajele de condoleante curg incontinuu de la aflarea cumplitei vesti a mortii indragitului om de radio si televiziune, Andrei Gheorghe.Atat admiratori cat si fosti colegi ai jurnalistului au lasat mesaje pe pagina de Facebook. Redam cateva dintre ele:Sunt oameni ce lasa impresia ca or sa fie acolo…

- La doar 56 de ani, cunoscutul realizator de radio și televiziune Andrei Gheorghe, lasa in urma sa o cariera media impresionanta. Ultima oara cand s-a auzit in FM a fost la București FM unde confirma, din nou, ca marea sa pasiune a fost și a ramas radioul.

- La 56 de ani, Andrei Gheorghe s-a stins, in locuința sa din Voluntari. Cunoscut pentru stilul sau dur, dominator și intimidant, fostul om de radio si televiziune recunostea, intr-un interviu pentru Adevarul ca "asta sunt".

- Cunoscutul om de radio și televiziune Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Intr-o zi de octombrie, cand inca mai spera ca o sa revina in lumina reflectoarelor, am stat la taclale cu el pe veranda casei sale. One-man-show-ul Andrei Gheorghe a vorbit deschis despre toți patronii de presa pentru care…

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani. Mircea Badea, una dintre vedetele care nu au avut o parere deloc buna despre Andrei Gheroghe, a avut o replica șocanta, luni seara, la Antena 3, cand Mihai Gadea i-a spus ca fostul lor coleg a incetat din viața.”Nu…

- Fostul premier Victor Ponta a povestit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, despre intalnirea de la Cornu, dupa ce Liviu Dragnea a spus in urma cu cateva zile ca Ponta ar fi format guvernul impreuna cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adaugat…

- Bancile au inceput sa fie mai deschise la solutionarea alternativa a litigiilor cu consumatorii, astfel ca tot mai multe cereri ale clientilor sunt transformate in dosare, explica intr-un interviu pentru „Adevarul” Alexandru Paunescu, membru al consiliului de coordonare la Centrul de Solutionare Alternativa…

- Teo Trandafir a oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. Teo Trandafir, in lacrimi in seara de Ajun. Fata ei adoptata, Maia, marturisire surprinzatoare. "Nu suntem mama-fiica" "Cel pe care mi-l amintesc este momentul in care am descoperit…

- Sofia Vicoveanca, in varsta de 76 de ani, este una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Romania, insa puțini știu ca in spatele entuziasmului, energiei și zimbetului sau larg se afla o poveste de viața impresionanta, presarata din loc in loc cu lacrimi. Sofia Vicoveanca a fost…

- In zilele noastre cele mai multe dintre job-uri se desfasoara in fata unui monitor. Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fata unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. La oamenii care folosesc zilnic tastatura…

- Siegfried Muresan ofera o alta perspectiva asupta vizitei lui Timmermans in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepresedinte al Comisiei sa...

- Hotelurile Traian si Astoria din Iasi sunt scoase la licitatie. Redam anuntul oficial: Subscrisele, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. si CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L. - FILIALA BUCURESTI, desemnate, in consortiu, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei TURISM MOLDOVA S.A., prin Incheierea…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) isi prezinta astazi bilantul de activitate pe 2017. Conform datelor DNA centralizate de „Adevarul”, anul trecut s-au dat hotarari de condamnare definitiva in 291 de dosare penale instrumentate de procurorii institutiei. Prejudiciile sunt de cel putin sute de milioane…

- Inca de anul trecut, el i-a cerut primarului Vasilica Harpa sa nu ii dea sporul de dispozitiv, care insemna un plus de 25% la salariul de baza, aplicat de la 1 martie 2017. Daca accepta, functionarul ar fi primit o suma de 3.000 de lei, fata de 2.400 cat incaseaza acum. "Ca sa beneficiezi…

- Celebra Maria Ghiorghiu, cunoscuta pentru premonițiile sale legate de diverse dezastre care afecteaza lumea și Romania, ridica noi semnale de alarma. Pe blogul sau personal, clarvazatoarea a vorbit despre niște ample atacuri teroriste ce ar urma și ar viza jihadiștii.

- Iubita lui Kamara l-a parasit pe artist in plin scandal cu soția sa, Oana, de care s-a desparțit. Madalina a vorbit plangand despre motivele pentru care fost nevoita sa ia aceasta decizie grea. ”A inceput atat de frumos, m-a luat totul prin surprindere si in urma evenimentelor care s-au petrecut nu…

- Traseul autobuzelor de pe liniile 101C și 101M, ce ajung la hipermarketurile Tom (Carrefour), respectiv Vivo (Maritimo), va fi modificat. Regia Autonoma de Transport în Comun Constanța anunța ca vine în sprijinul calatorilor care locuiesc în cartierul Km 4-5, Km 5 și cartierul Poarta…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- Ca in fiecare joi, de la ora 15.00, pe pagina de Facebook a reviste VIVA!, Oana Roman le da intalnire tuturor celor care vor sa afle ce se ascunde sub stralucirea lumii mondene de la noi sau vor sa știe secretele vedetelor! In aceasta saptamana, vedeta va vorbi in emisiunea Oana punct Roman despre un…

- Toate detaliile legate de Formularul 600, clarificate saptamana viitoare. Declaratiile ministrului Finantelor Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca toate lucrurile care acum sunt controversate in legatura cu regimul fiscal privind declararea si plata veniturilor, generate de Formularul…

- USR va avea un candidat la alegerile prezidentiale, care, probabil "va fi decis de un referendum intern in cadrul partidului", a declarat marti presedintele USR, Dan Barna, intr-un interviu pentru Adevarul . Barna mai spune ca "si Dacian Ciolos poate fi o varianta, la fel ca orice persoana cu notorietate".

- Foarte atent la imaginea lui, președintele Statelor Unite, Donald Trump, se asigura mereu ca nu exista nimic care sa ii deranjeze coafura pregatita in cel mai mic detaliu. unii au speculat ca grija sporita pentru podoaba capilara se datoreaza unui secret bine pastrat al liderului de la Casa Alba, anume…

- Cu toate ca municipiul Cluj-Napoca are un deficit de zeci de mii de locuri de parcare, Primaria Cluj-Napoca vrea sa rezolve mai întâi problema locurilor de parcare pentru mașinile de lux. Parkingul va fi amplasat în Manastur, între strazile…

- Catalogata de unele voci ca total fantezista, intentia de a dota Fortele Navale Romane cu un submarin de productie romaneasca, intentie exprimata de ministru Mihai Fifor, este perfect posibila, sustin analistii militari consultati de “Adevarul”. Cel mai probabil, submarinul va fi fabricat, in tara,…

- Vladimir Draghia s-a transformat enorm de cand este concurent la Exatlon! De o luna a avut nevoie actorul pentru a reveni la corpul pe care il avea pe vreme cand practica sporturi de performanta. Actorul este plin de patratele, iar schimbarile se vad si pe chipul sau. Vladimir Draghia este tras la fata,…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu „probleme penale“, precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Tinerii care au violat eleva de 18 ani, in urma cu trei ani, se numara printre beneficiarii recursului compensatoriu, scrie Adevarul.ro, iar trei dintre ei se pregatesc de liberarea condiționata. Toti cei sapte tineri sunt incarcerati in Penitenciarul Vaslui. Ei iși executa pedepsele in regim…

- Adevarul despre moartea lui Corneliu Vadim Tudor! Putea fi salvat Tribunul? Cel putin asta sustine academicianul Mircea Ifrim. Potrivit acestuia, Corneliu Vadim Tudor suferea de diabet, dar s-a incapațanat sa nu țina tratamentul specific acestei boli.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Gabriela Cristea a nascut la sfârșitul lunii septembrie o fetița, iar înainte cu o saptamâna ea a predat ștafeta la cârma emisiunii &"Te vreau lânga mine&" Biancai Dragușanu.

- Europarlamentarul Cristian Busoi, vicepreședinte PNL- Sanatate, Munca și Protecție Sociala, aduce critici vehemente Ministerului Sanatatii privind felul in care a raspuns privind cazul bebelusului decedat la Spitalul Sf. Pantelimon din cauza infectiile contractate. Redam mai jos integral comunicatul…

- Numarul accidentelor produse pe domeniul schiabil si pe partia de sanius din Poiana Brasov a crescut de la o zi la alta. De la inceputul sezonului de schi, adica din 30 noiembrie 2017, pana sambata inclusiv, in conditiile in care timp de cinci zile, in perioada 4-8 decembrie, acesta a fost intrerupt,…

- Uniunea Salvați Romanie (USR) se pregatește de un 2018 in forța, cel puțin in privința comunicarii publice. Partidul anunța ca fosta jurnalista Adriana Stoian este noul director de comunicare al USR.„Anul nou a venit cu oameni noi in echipa USR. Din luna ianuarie ni se va alatura Adriana Stoian,…