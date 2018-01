Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift este singurul artist care a vandut un album in peste 1.000.000 de copii in 2017! Albumul “Reputation”, lansat de artista in luna noiembrie a anului ce tocmai s-a incheiat, este cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017, raportat si la perioada de timp in care a fost disponibil.…

- „Reputation" a condus clasamentul in primele trei saptamani de la lansare, dupa care s-a aflat in top 3. Albumul „÷ (Divide)" al lui Ed Sheeran, lansat pe 3 martie 2017, a urcat doua pozitii in top, pana pe locul al doilea, gratie single-ului „Perfect", care a petrecut a treia saptamana pe primul loc…

- Iți mai aduci aminte de fata aceea cu parul carlionțat și privirea diafana, care canta, la chitara, muzica country? Așa s-a lansat Taylor Swift in 2006, cand avea 17 ani. ”The new Taylor” nu se mai pupa deloc cu imaginea de acum 11 ani. Artista și-a schimbat complet stilul, iar in ultimii 3 ani este…

- Delia Rus a visat sa cante la radio, iar noi i-am indeplinit visul saptamana trecuta, in direct, la Virgin Tonic. Imediat dupa asta, Delia a lansat un cover modern al piesei Baby It’s Cold Outside de la Frank Loesser. “In ciuda oricarui om care m-ar contrazice, ‘Baby, It’s Cold Outside‘ este o piesa…

- Imediat dupa ce a aflat ca este castigatoarea Vocea Romaniei, Ana Munteanu a lansat prima piesa din cariera, „Masti“, cu ajutorul antrenorului sau, Smiley. ”E o melodie foarte potrivita pentru ea si e prima piesa dintr-o, sper eu, cariera stralucita a Anei. Noi ne vom da tot interesul sa aiba o cariera…

- Eminem le face un cadou fanilor fix inainte de sarbatori și lanseaza albumul “Revival” dupa patru ani de așteptare și luni intregi de teasing. Slim Shady a colaborat pentru al noualea albumd e studio cu Beyonce, Ed Sheeran, Alicia Keys, Kehlani, Pink, X Ambassadors și Skylar Grey. “Revival” are 19 melodii…

- Prietenii adevarați se suna unul pe celalalt in zilele de naștere, insa nu uita nici de rețelele de socializare. A fost ziua lui Taylor Swift miercuri, iar prietena ei Selena Gomez i-a transmis numai urari de bine și un mesaj emoționant. Asta pe Instagram, pentru ca nu știm ce și-au vorbit la telefon.…

- U2 a devenit prima trupa din lume ale carei albume au reușit sa ajunga pe primul loc in topul american Billboard in patru decenii consecutive, informeaza yahoo.com. Trupa irlandeza U2 a reușit sa plaseze cel de-al optulea album al ei pe primul loc în Billboard 200, luni, dupa…

- De luni este pe piața noul album Inna – ”Nirvana”. Il poți gasi exclusiv in magazinele LIDL din Romania la un preț special, de 19,99lei. ”Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participand Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hit-urilor artistei), David Ciente,…

- Daca exista un grup de oameni cu care nu ai vrea sa te pui, acela este cu siguranța format din fanii lui Taylor Swift. Ultimul atac al acestora a vizat-o pe Kim Kardashian. Se știe deja ca intre cele doua exista o rivalitate dusa la extrem și ca fiecare profita de orice ocazie pentru a declanșa o...…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Deams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- MIDO (Dorel Mihoc) și Adina Fartaiș au lansat un nou album miercuri, 6 decembrie 2017, la Casa Bucovineana. "Prima melodie este melodia care da titlul acestui album, facut cadou sucevenilor de Moș Nicolae intr-un cadru de basm, incarcat de emoție, alaturi de oameni frumoși, album ce contine 8 ...

- Daca ești grijuliu cu viitorul familiei tale, te-ai gandit cel puțin o data in viața la sursa de radiații electromagnetice pe are o porți mai tot timpul in buzunarul de la pantaloni, atat de aproape de viitorii copii. Și cum traim deja intr-o lume supertehnologizata, era o chestiune de timp pana cand…

- Damian Draghici și Feli colaboreaza din nou, la un an dupa ce au lansat ”Hopai Diri Da”. De data aceasta, cei doi artiști lanseaza clipul cinematografic “Trandafire“. “Cumva mesajul piesei Trandafire transpus in relatia mea profesionala cu Damian Draghici pot spune ca e semi real. Damian stie, si cu…

- Taylor Swift a ramas in fruntea topului american Billboard al primelor 200 de albume pentru a treia saptamana consecutiva, relateaza luni Reuters. Citeste si: DEZVALUIRI - 'Fabrica de generali' din MAI, blocata de la Cotroceni (presa)Albumul "Reputation" al cantaretei a vandut inca…

- “Eroii pieselor noastre” este a cincea piesa pe care Irina a lansat-o in cadrul povestii ce se regaseste atat pe album, cat si in filmul “Despre el“. “Eroii pieselor noastre nu este #despreel… Eroii pieselor noastre este despre mine si despre noi toți.”, a spus Irina. Albumul “Despre el” reprezinta…

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baieții de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea“, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent“. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- INNA lanseaza single-ul “Nirvana” impreuna cu un videoclip regizat de Bogdan Paun și Alexandru Mureșan. Piesa va fi prezenta și pe viitorul album, care poarta același nume, și care va aparea pe 11 decembrie. “Piesa ‘Nirvana‘ imi da o stare de bine, este o piesa energica, fresh, sper sa va bucure și…

- Carla’s Dreams și-a surprins fanii și a lansat doua piese, in aceeași zi. Dupa “Inima“, in colaborare cu Delia, a venit și piesa “Animal de prada“, la pachet cu un super videoclip. De curand, trupa Carla’s Dreams a acumulat 1 milion de abonați pe propriul canal de YouTube unde au 468.000.000 de milioane…

- Dupa mai multe colabarari de succes, printre care super hit-urile “Cum ne noi” sau “Weekend“, Carla’s Dreams și Delia vin cu o noua piesa – Inima. Muzica și textul sunt creația Carla’s Dreams, iar videoclipul, așa cum ne-am obișnuit, este in regia lui Roman Burlaca. “Rațiunea și inima se impaca rar,…

- ”Reputation”, cel mai nou album al lui Taylor Swift este un mega succes pentru artista. Lansarea, mult așteptata de fani, a inregistrat un nou record. Dupa ce a ajuns no.1 in clasamentul Billboard 200 in doar o saptamana de la lansare cu aproape 1,4 milioane de unitați vandute, acum este in situația…

- De origine kosovara, artista Rita Sahatciu Ora, care și-a pastrat pentru scena numele ceva mai simplu, Rita Ora, implinește azi 27 de ani. Albumul sau de debut, ”Ora”, a intrat direct pe primul loc in Marea Britanie și conține hiturile “R.I.P.” și “How We Do”. Nu sunt prea multe despre Rita Ora care…

- 500 de fotografii ale unor femei din 50 de țari. Este Atlasul Frumuseții, o colectie de imagini exceptionale, puse intr-un album de Mihaela Noroc. Albumul a aparut deja in numeroase țari și s-a bucurat de mare succes. Se lanseaza acum și in Romania, la Gaudeamus.

- INNA revine cu un nou album – “Nirvana” – unde regasim single-urile și care include single-urile “Gimme Gimme“, “Ruleta“, dar și “Nota de plata” cu The Motans și “Tu și Eu” feat. Carla’s Dreams. “Abia aștept sa ascultați albumul Nirvana, sunt fericita sa vi-l prezint și sa ne bucuram impreuna de piese…

- ”Rockstar” este una dintre cele mai de succes piese de acum, e cea mai cautata pe Shazam in Romania și lider in topul Billlboard Hot 100. Acum are și un videoclip. In sfarșit! Care e deja trending pe YouTube in Romania. Inspirat de filmul lui Quentin Tarantino, „Kill Bill”, nou single Malone și 21 Savage...…

- Noul album al cantaretei Taylor Swift, "Reputation", s-a vandut in aproape un milion 300 de mii de exemplare, in prima saptamana de la lansare. Este un record pentru anul in curs, dupa ce artista i-a detronat pe Ed Sheeran si pe Kendrick Lamar.

- Dupa ce saptamana trecuta au lansat piesa „Frica", in aceasta saptamana baieții de la Carla`s Dreams au lansat videoclipul piesei „Formula Apei", o piese pe care fanii trupei o așteptau de ceva vreme.

- Sia a lansat primul ei album de Craciun, “Everyday is Christmas“, cu piese scrise chair de ea, in colaborare cu Greg Kustin. Single-ul principal de pe album, “Santa’s Coming For Us“, a primit numeroase critici pozitive de la PopSugar, Entertainment Weekly sau Billboard, imediat dupa lansare. In plus,…

- Taylor Swift este artistul care a vandut anul acesta, in SUA, cele mai multe copii ale unui album, dupa ce vanzarile celui de-al saselea material de studio al sau, „Reputation”, au depasit cifra de 1 milion de copii in patru zile de la aparitie, potrivit NEWS.RO. Lansat vineri, albumul „Reputation”…

- Taylor Swift nu pare sa sufere din cauza ca a plecat cu mana goala de la MTV European Music Awards (EMA). Artista a primit vești foarte bune de acasa, din SUA. ”Reputation”, cel mai nou album al ei s-a vandut in 1,05 milioane de exemplare in numai 4 zile dupa lansare. Este primul album din ultimii doi…

- Dupa turneul “Un Anonim Celebru“, desfașurat in șase orașe, vineri seara a sosit momentul ca Guess Who sa susțina concertul de lansare a noului album in București, la Arenele Romane, alaturi de band-ul sau, invitați și, nu in ultimul rand, alaturi de 1600 de persoane. Show-ul a fost unul atent pregatit,…

- Toata lumea a auzit de noul album semnat de Taylor Swift, “Reputation”, lansat in urma cu cateva zile. Puțina lume a auzit insa faptul ca la noul album al artistei a lucrat și un roman. Este vorba despre inginerul de sunet care a mixat toate piesele, Șerban Ghenea. Tot el a mixat si noul album...

- Artistul american Eminem a lansat piesa "Walk on Water" pe care o canta impreuna cu Beyonce si care va aparea pe noul album cu acelasi titlu. Piesa a acumulat deja peste 6 milioane de vizualizari in 24 de ore.

- Taylor Swift si-a lansat cel de-al saselea album de studio, ‘Reputation’, vineri, informeaza contactmusic.com. Odata cu lansarea discului, cantareata a postat si un mesaj pentru fanii ei. Ea a scris, conform sursei citate: „Sunt in lumina reflectoarelor inca de la varsta de 15 ani. Partea frumoasa,…

- Așteptarea a luat sfarșit: cantareața Taylor Swift a lansat cel de-al șaselea album de studio: Reputation. Aseara, telviziunea americana ABC a difuzat in premiera noua piesa a artistei “New Year’s Day”. Here’s a #TGIT treat – The World Premiere Performance of @taylorswift13‘s new song, New Year’s Day!…

- Mai sunt doar doua zile pana cand Taylor Swift iși va lansa mult-așteptatul album de studio “Reputation”, iar fanii de abia așteapta acest moment. Insa cu puțin timp inainte de lansare a aparut și o controversa legata de noul album. Imagini cu coperta și lista pieselor viitorului album, care erau ținute…

- Cintareata americana Taylor Swift a vindut aproape o jumatate de milion de exemplare ale noului ei album, ”Reputation” Lansarea albumului va avea loc pe 10 noiembrie, informeaza nme.com. Taylor Swift a vindut 400 mii de exemplare din cel de-al saselea album al ei, depasind vinzarile prin precomanda…

- Cantareata americana Taylor Swift a vandut aproape o jumatate de milion de exemplare ale noului ei album, "Reputation", inainte de lansarea acestuia, care va avea loc pe 10 noiembrie, informeaza nme.com, potrivit Digi24.roArtista a vandut 400.

- Cantareata americana Taylor Swift a vandut aproape o jumatate de milion de exemplare ale noului ei album, ”Reputation”, inainte de lansarea acestuia, care va avea loc pe 10 noiembrie, informeaza nme.com.

- Vocalistul trupei ''Accent'', Paul Prisada, a lansat, vineri seara, la Teatrul ''Jean Bart'' din municipiul Tulcea, albumul ''Porto Franco'', care iși propune sa promoveze intr-un mod neconvențional Delta Dunarii. Albumul, ce cuprinde un CD audio cu 14 piese muzicale semnate de Paul Prisada…

- Cu o saptamana inainte sa lanseze albumul de studio “Reputation”, Taylor Swift le mai da fanilor puțin sa guste din ce urmeaza. Noul single “Call It What You Want” a fost promovat de Taylor pe conturile ei de social media, prin niște postari cu versurile piesei. Deși fanii n-au primit foarte multe informații…

- Irina Rimes ne daruieste cosmosul ei. Cantareata si compozitoare, tanara artista a lansat un nou videoclip de pe albumul #DespreEl. “Cosmos” este a saptea piesa de pe albumul care este deja disponibil in format digital si care urmeaza sa fie lansat in luna Noiembrie in format fizic. Videoclipul piesei…

- Sia lanseaza “Santa’s Coming For Us” – prima piesa de pe primul ei album de Craciun. Artista a anunțat ca noul album va aparea pe 18 noiembrie și se va intitula “Everyday is Christmas”. Albumul include single-ul “Santa’s Coming For Us“, urmate de piesa ca “ “Ho Ho Ho“, “Candy Cane Lane” și “Puppies…

- Kelly Clarkson a lansat primul album din colaborarea cu Atlantic, “Meaning of Life.” Albumul este deja disponibil pe toate serviciile de streaming online si in magazinele de muzica. Pentru a sarbatori lansarea noului sau album, artista va merge la mai multe emisiuni de mare audienta din Statele Unite,…

- Albumul "Listen Without Prejudice" al artistului britanic George Michael, decedat in urma cu zece luni, s-a clasat din nou in topul vanzarilor vineri in Marea Britanie, la douazeci și șapte de ani dupa ce a ajuns pentru prima data in acest clasament, noteaza AFP. Intr-o versiune remasterizata,…

- Cantaretul George Michael a revenit pe primul loc in topul britanic al albumelor, dupa zece luni de la moartea lui, cu o versiune a celui de-al doilea disc solo lansat de artist, „Listen Without Prejudice Vol 1”, care a devansat materiale de studio semnate de Niall Horan si Pink, devenind cel mai…

- Mai sunt doar cateva zile pana pe 10 noiembrie, cand Taylor Swift iși va lansa nou album, “Reputation”, dar pana atunci artista ne mai face un cadou. Taylor tocmai a lansat videoclipul pentru cel de-al doilea single de pe album “…Ready For It?”, single ce a fost prezent peste dot inca de pe 3 septembrie....

- Taylor Swift a lansat vineri un nou single de pe viitorul album "Reputation" intitulat "Gorgeous", alaturi de un videoclip in care apar versurile cantecului, relateaza agenția de știri UPI. Lansarea piesei a fost anunțata joi pe Instagram de starul pop,…

- Taylor Swift se intoarce cu un single nou – “Gorgeous”, o piesa care va fi inclusa pe albumul “Reputation” pe care artista urmeaza sa-l lanseze in curand. Pana acum, Taylor Swift a rupt gura targului cu single-ul “Look What You Made Me Do” și cu videoclipul. Piesa ajung pe locul intai in Billboard…

- Stefan Banica a lansat albumul “Picat din Luna” in cadrul unui eveniment in libraria Carturesti vineri, unde si-a dat intalnire cu fanii la o sesiune de autografe, fotografii si intrebari si raspunsuri despre noul material. In cadrul meet&greet-ului, plin de emotii pentru toti cei prezenti, Stefan Banica…