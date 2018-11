Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Rick Scott, fost guvernator al statului Florida, a fost declarat invingator in cursa pentru un post de senator de Florida in Congresul SUA, dupa renumararea manuala a voturilor, castigand la o diferenta de 10.000 de voturi in fata actualului ocupant al functiei, democratul Bill Nelson.

- Partidul Democrat reuseste, dupa opt ani, sa preia controlul Camerei Reprezentantilor. Aceasta victorie va limita mult spatiul de manevra al presedintelui Donald Trump. Dupa doi ani in care a avut Congresul la picioare, se va trezi intr-o noua realitate politica, una in care Robert Mueller, anchetatorul…

- Democratii inregistrau marti seara doua prime victorii in alegerile de la mijlocul mandatului, fapt care le alimenteaza sperantele intr-o revansa politica la doi ani de la succesul surpriza al lui Donald Trump, noteaza AFP. Democratii au nevoie sa castige 23 de mandate detinute pana in prezent de republicani…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat miercuri ca va intra in cursa pentru a deveni candidatul socialistilor europeni pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, informeaza agentiile Reuters si DPA, citate de Agerpres.

- Marco Rubio, senator republican din statul Florida, a declarat fara echivoc ca administrația americana trebuie sa ia in calcul o intervenție militara in Venezuela, deoarece regimul din Caracas a devenit o...

- Postul de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Salaj este ravnit de catre trei candidati, potrivit oficialilor Politiei Romane, care au refuzat sa ne comunice numele lor, invocand legislatia privind protectia datelor cu caracter personal. Surse din cadrul Politiei salajene sustin ca printre cei…