Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si-au consolidat miercuri presiunea economica asupra Iranului, cu riscul de a indeparta o iesire din criza schitata de europeni, care si-au multiplicat eforturile, la ONU, in vederea smulgerii unei intalniri intre Donald Trump si Hassan Rohani, relateaza news.ro.Citește și: Informația…

- Iranul este dispus sa ofere garanții ca nu va dezvolta arme nucleare și ar putea accepta unele modificari referitoare la Acordul nuclear din 2015 daca Statele Unite revin in cadrul tratatului și daca ridica sancțiunile impuse Teheranului, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului iranian, anunța…

- Casa Alba a publicat miercuri transcrierea unei convorbiri telefonice intre Donald Trump si Volodimir Zelenski, care arata ca presedintele american i-a cerut omologului sau ucrainean sa ancheteze cu privire la democratul Joe Biden, favoritul la investitura democrata in vederea viitoarelor alegeri prezidentiale,…

- ACS Poli, aflata in insolventa si pe ultimul loc in Seria a 4-a a Ligii a 3-a, a reusit sa transfere un jucator cu experienta, dupa ce, pana acum, s-a bazat pe tinerii crescuti in propria pepiniera, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informația de ultima ora care reaprinde cazul Caracal: Oasele sunt…

- Vizibilitatea este redusa, miercuri, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, in localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu, din cauza unui incendiu de vegetație, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informația de ultima ora care reaprinde cazul Caracal: Oasele sunt din cimitir! Centrul Infotrafic…

- Ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, a atenționat autoritațile de la Teheran asupra faptului ca toleranța Washingtonului fața de acțiunile intreprinse de iranieni nu este nelimitata, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Informația de ultima ora…

- Donald Trump este acuzat ca, intr-o comvorbire telefonica, a facut uz de functie pentru a face presiuni asupra presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, si a-l determina sa declanseze o ancheta de coruptie care sa il prejudicieze pe Joe Biden.

- Oasele gasite intr-un loc indicat de Gheorghe Dinca, dintr-o padure de langa Caracal, nu ar fi ale Alexandrei Maceșanu, deși ADN-ul ei ar fi fost gasit in unele ramașițe, susține Alexandru Cumpanașu, unchiul adolescentei.