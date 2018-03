Republicanii din Congres nu intentioneaza sa anuleze taxele vamale impuse de Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul republicanilor din Senatul american, Mitch McConnell, a respins marti ideea unei legi pentru a anula tarifele vamale anuntate de presedintele Donald Trump la importurile de aluminiu si otel, o decizie contestata, totusi, de aproape intreg partidul sau, relateaza AFP. "Ideea ca…

- Este datoria statelor membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) sa o sesizeze pentru a contesta tarifele vamale impuse de presedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri un purtator de cuvant al Organizatiei de la Geneva, citat de AFP și Agerpres . Oficialul OMC a refuzat sa comenteze decizia…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP.Taxele vamale de 25% asupra importurilor de otel si de 10%…

- Cu trei zile înaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs în Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Înainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut ca Uniunea Europeana sa fie exceptata de la tarifele americane pentru importurile de otel si aluminiu, scrie BBC. "Cea mai buna optiune ar fi ca UE sa fie exceptata”, le-a spus ea oamenilor de afaceri adunati la Munchen. Merkel a avertizat ca nimeni nu ar putea…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca taxele suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu impuse de administratia Donald Trump "insulta" aliatii si genereaza un conflict comercial la nivel global, relateaza site-ul publicatiei Business Standard.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, vineri, ca informatiile privind anchetarea sa in Brazilia pentru spalare de bani sunt false si ca nu a fost chemat la audieri, comentand, ironic, ca l-au prins “vanzand portocale pe plaja”. “Inteleg ca este o suparare si trebuie sa incalzeasca ciorba. Au incalzit-o,…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a indulcit joi tonul cu privire la politicile comerciale ale Statelor Unite si a promis ca va da dovada de flexibilitate fata de „adevaratii prieteni“ ai SUA in ceea ce priveste instituirea de taxe pe importurile de otel si aluminiu.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, astazi, dupa reuniunea Comitetului Executiv, ca la Congres vor fi alesi presedintele executiv, secretarul general si vicepresedintii PSD, care vor fi in numar de 16.

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Europa se pregateste sa impuna tarife pentru bourbon, motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi's, ca reactie la taxele vamale anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza CNN Money.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News.

- Campania lui Trump a precizat intr-un comunicat ca intentioneaza sa foloseasca talentul lui Parscale pentru a-i ajuta pe republicani sa-si mentina controlul in Congres, la alegerile de la jumatatea mandatului care au loc in noiembrie a.c. Trump, care are 71 de ani, a semnalat deja ca are…

- „Biserica Sfantului Mormant” de la Ierusalim a fost inchisa, in cadrul unei dispute cu autoritatile israeliene. Demersul fara precedent a fost provocat de taxele impuse de municipalitate asupra proprietatilor bisericii din orasul sfant.

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata si citat…

- Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american la Casa Alba, si-au spus durerea si suferinta, dar au avansat si diverse propuneri, printre care si cea de a inarma o parte a corpului profesoral. Profesorii…

- Democratul cel mai important din comitetul pentru servicii secrete al Camerei Reprezentantilor, Adam Schiff, a sugerat luni ca Robert Mueller ar putea aduce noi dovezi privind legaturile dintre campania lui Trump si Rusia in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, scrie The Guardian.„Este…

- Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor din Senat, va majora plafonul pentru finantarea apararii si cel pentru unele cheltuieli interne. Alaturi de reducerile de taxe adoptate de Congres in decembrie, noile cheltuieli vor mari si mai mult deficitul bugetului federal.”Proiectul…

- Senatorii republicani si cei democrati au ajuns miercuri la un acord privind bugetul Statelor Unite pe urmatorii doi ani, informeaza Reuters. Intelegerea intre partide urmeaza sa elimine plafoanele de cheltuieli pentru aparare si sa asigure finantare pentru asistenta dupa dezastre, pentru…

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Artistul Robin Bell proiecteaza regulat mesaje care denunta actiunile presedintelui american, iar marti seara, pe fatada hotelului Trump din Washington a expus vizual "Donald Trump a hartuit sau agresat douazeci de femei", potrivit AFP.Bell a proiectat textele "Donald Trump a hartuit sau agresat…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- La intalnirea din Senat, liderul minoritatii democrate Chuck Schumer a declarat: „Noi vom vota astazi redeschiderea guvernului". El a asigurat ca grupul sau va vota pentru alocarea de fonduri guvernului federal pana pe 8 februarie, pentru a pune capat blocajului. Republicanii si-au…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- In decembrie, expansiunea productiei industriale a fost peste asteptari, vremea neobisnuit de rece majorand cererea pentru combustibilul necesar incalzirii locuintelor, dar industria de prelucrare a inregistrat un avans slab, de 0,1%, desi este a patra luna consecutiva de crestere. Industria extractiva…

- Liderul SUA, Donald Trump, a spus ca este deschis la convorbirile cu Coreea de Nord la momentul potrivit și în circumstanțe corespunzatoare, conform unui comunicat emis de Casa Alba. De asemenea, Trump a mai spus, la o zi dupa ce Coreea de Nord și de Sub au avut discuții dupa mai…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP, prelauta de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a salutat o "victorie istorică pentru americani"…

- Senatul american a aprobat ieri cea mai importanta reforma fiscala din SUA, dupa cea adoptata acum trei decenii de administratia Reagan, o mare victorie pentru Donald Trump. Textul prevede reduceri de impozite estimate la 1450 de miliarde de dolari in zece ani. Planul de reforma fiscala a fost aprobat…

- Congresul SUA va incepe marti sa voteze cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, aceasta urmand sa fie prima victorie legislativa majora a Partidului Republican in mandatul presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul…

- Donald Trump neaga ca intentioneaza sa-l concedieze pe Robert Mueller, procurorul-sef in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile americane. Simbata, 16 decembrie, un avocat al lui Trump in perioada de tranzitie ca presedinte a declarat ca mii de emailuri au fost obtinute ilegal de catre echipa…

- Republicanii din Senatul si Camera reprezentantilor din SUA au ajuns la un acord asupra unui controversat proiect de lege care urmeaza sa stea la baza celei mai importante reforme fiscale din ultimii 30 de ani din aceasta tara.

- Nu stim care va fi forma finala a legilor Justitiei, dar este sigur ca vor fi votate exact asa cum isi doresc cele doua partide. Este clar ca se doreste limitarea puterii procurorilor. In numele principiului prezumtiei de nevinovatie omul inculpat, suspectul, acuzatul, pana la urma si martorul, nu vor…