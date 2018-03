Stiri pe aceeasi tema

- Congresmenii republicani din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor au anuntat ca ancheta in cazul ingerintelor Moscovei in campania electorala din SUA nu a oferit nicio dovada care sa indice o presupusa colaborare intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia.

- Republicanii din Comitetul de Inteligenta al Camerei au ajuns luni la o concluzie total opusa cu Comunitatea de Informatii Secrete pe care o supravegheaza, anuntand ca presedintele Rusiei Vladimir Putin nu incerca sa il ajute pe Donald Trump sa castige alegerile din 2016, potrivit CNN .

- Partidul Socialistilor isi va anunta candidatii la functiile de primari ai municipiilor Chisinau si Balti pentru alegerile locale noi din 20 mai dupa sedinta extinsa a activului formatiunii, care se va desfasura duminica, 18 martie, transmite IPN.

- Alegerile prezidentiale americane din 2020 pot parea indepartate, dar Donald Trump are deja sloganul pentru campanie si l-a dezvaluit tuturor: Sa pastram maretia Americii! Mai mult, a declarat ca o vrea ca rival pe Oprah Winfrey la viitoarele alegeri prezidentiale.

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta, in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller.

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Intr-un interviu acordat unui post de televiziune american, Putin cere ca Statele Unite sa prezinte dovezi privind implicarea rușilor in alegerile din 2016, scrie Agerpres. Dupa ce procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Ionuț Lupescu a reacționat pe contul sau de Facebook referitor la contestația facuta de FRF la dispoziția MTS. Vezi aici DETALII! Referitor la decizia instanței de astazi, fața de contestația FRF la dispozițiile MTS, oricare va fi decizia, aceasta nu este definitiva, daca MTS va face recurs. In orice…

- Democratii din Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei reprezentantilor au publicat o controversata nota, intr-o versiune cenzurata, intr-o incercare de a contracara acuzatii dintr-o controversata nota republicana potrivit careia FBI-ul a comis abuzuri in obtinerea unor mandate de supraveghere…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata si citat…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates.

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA. Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane.Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori, scrie paginaderusia.ro.

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane. Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori. La intrebarea unui reporter, daca Trump…

- Trump propune interzicerea modificarilor armelor de foc. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune sa fie interzisa modificarea armelor. Acesta este un prim pas important pentru administrația republicana, dar propunerea reprezinta, insa, prea puțin pentru americanii care militeaza…

- Primarul suspendat al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, care a depus recent cererea de demisie, sustine ca legea ii obliga pe membrii Comisiei Electorale Centrale sa anunte data alegerilor anticipate din capitala pentru ziua de 20 mai curent. Fostul primar insa admite ca ar putea avea loc si alte…

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP."Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi",…

- Presedintele american Donald Trump a criticat FBI dupa atacul din Florida, soldat cu uciderea a 17 persoane intr-un liceu. El a apreciat ca politia federala a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana.

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP. "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat…

- 13 cetateni rusi si 3 entitati rusesti au fost inculpate de justitia americana pentru presupusa interferenta in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri procurorul special care ancheteaza acest caz, Robert Mueller, el afirmand ca cei acuzati ar fi dus "un razboi informational…

- Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Washington Post a informat ca Steele a dat FBI-ului doar o parte din textul despre Trump și Rusia. Totodata, dosarul care a ajuns la FBI nu a ajuns din afara Statelor…

- Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba loc luni este inscris raportul Comisiei de ancheta privind organizarea alegerilor din anul 2009, dar si depunerea juramantului de catre deputatul PSD…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Persoana de incredere a candidatului la postul de președinte al Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa-i transmita acestuia legitimația care confirma inregistrarea lui in calitate de candidat la cea mai inalta funcție in stat.

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016, il disculpa in ancheta pe tema presupusei

- Donald Trump a declasificat nota confidentiala in care republicanul Devin Nunes denunta FBI pentru punerea sub ascultare a unui apropiat al presedintelui american luat in vizorul anchetei cu privire la implicarea rusilor in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri ca are "ingrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016, transmit…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "ingrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016,…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "îngrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Gazeta Sporturilor de luni a publicat in exclusivitate un interviu cu Gavrila Vasilescu, omul care l-a ajutat pe Razvan Burleanu sa inființeze federația de minifotbal. Și apoi l-a sprijinit in campania pentru caștigarea federației de fotbal adevarat in 2014.Vasilescu nu e un personaj foarte cunoscut,…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Un comitet a Camerei Reprezentantilor din Congresul american a votat pentru a face public un memoriu despre care republicanii spun ca va arata abuzurile facute de FBI si de Departamentul pentru Justitie in ancheta privind Rusia, scrie BBC, conform news.ro.Conform democratului Adam Schiff,…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut concedierea lui Robert Mueller, procurorul special responsabil de ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, dar in cele din urma s-a razgandit, informeaza New York Times, preluat de AFP, Xinhua si dpa.Dupa…

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Deputatii cehi au votat vineri pentru ridicarea imunitatii parlamentare a premierului populist demisionar Andrej Babis, acuzat pentru ca a folosit in mod ilicit fonduri europene, demers ce survine la trei zile dupa ce guvernul sau minoritar nu a obtinut votul de incredere, relateaza AFP.Parlamentul…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Se pare ca vizita in SUA a liderului PDM, Vlad Plahotniuc, aduce primele „roade”. Congresmanul american Will Hurd, cu care democratul s-a intalnit la sfarsitului anului trecut, a declarat pentru un post de televiziune de peste ocean ca Rusia se implica in alegerile din Republica Moldova. Stirea a fost…

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe partenerii sai republicani.Totodata, Donald Trump, citat de agentia EFE, a aratat ca reforma fiscala aprobata este ca si cum a-i pune "combustibil de rachete in motoarele economiei" americane."Am…

- Republicanii din Senatul si Camera reprezentantilor din SUA au ajuns la un acord asupra unui controversat proiect de lege care urmeaza sa stea la baza celei mai importante reforme fiscale din ultimii 30 de ani din aceasta tara.

- FIA a trmis o scrisoare de înștiințare Federației Spaniole de Fotbal privind implicarea politicului în alegerile prezidentiale, iar acum ibericii risca sa fie exclusi de la Cupa Mondiala din 2018, gazduit de Rusia.El Pais scrie ca Ministerul Sportului a propus noi alegeri…

- Republicanii lui Trump au pierdut statul Alabama dupa 25 de ani, candidatul democrat Doug Jones caștigand, marți, mandatul de senator, scrie BBC News. Controversatul Roy Moore a pierdut alegerile, iar partidul președintelui Donald Trump mai are doar un mandat in plus fața de democrați in Senatul Statelor…