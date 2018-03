Republicanii ajung la concluzii diferite fata de Comunitatea de Informatii Secrete in ceea ce priveste implicarea Rusiei in alegerile din 2016

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat: "Sa pastram America mareata" (Keep America Great!), scrie digi24.ro.

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller, a informat…

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta, in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller.

- Intr-un interviu acordat unui post de televiziune american, Putin cere ca Statele Unite sa prezinte dovezi privind implicarea rușilor in alegerile din 2016, scrie Agerpres. Dupa ce procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru…

- Democratii din Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei reprezentantilor au publicat o controversata nota, intr-o versiune cenzurata, intr-o incercare de a contracara acuzatii dintr-o controversata nota republicana potrivit careia FBI-ul a comis abuzuri in obtinerea unor mandate de supraveghere…

- Presedintele american Donald Trump va face public “cel mai mare set de sanctiuni din istorie” pentru Coreea de Nord, care vizeaza 56 de nave si companii de transport maritim, scrie BBC, citat de News.ro . “Astazi anunt ca lansam cel mai mare set de sanctiuni din istorie pentru regimul nord-coreean”,…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times, preluat…

- Adus la FRF de Razvan Burleanu toamna trecuta, Adrian Mutu a comentat lupta pentru președinția FRF dintre actualul șef și principalul contracandidat, Ionuț Lupescu, "Nu am venit la FRF doar pentru a ajuta aceasta echipa in acest an electoral, am venit ci și pentru a-l ajuta pe Cosmin Contra, in care…

- Trump propune interzicerea modificarilor armelor de foc. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune sa fie interzisa modificarea armelor. Acesta este un prim pas important pentru administrația republicana, dar propunerea reprezinta, insa, prea puțin pentru americanii care militeaza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca il sprijina pe fostul guvernator republican de Massachusetts si fost pretendent la Casa Alba Mitt Romney, care este acum candidat in alegerile pentru Senat din statul Utah si care de multe ori l-a criticat, informeaza marti AFP. Presedintele…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald…

- Presedintele american Donald Trump a criticat FBI dupa atacul din Florida, soldat cu uciderea a 17 persoane intr-un liceu. El a apreciat ca politia federala a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana.

- Un juriu federal din Statele Unite a decis inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru amestec in alegeri si in procesul electoral american, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut vineri de biroul procurorului special Robert Mueller. Rod Rosenstein, adjunct al…

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic".…

- Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Washington Post a informat ca Steele a dat FBI-ului doar o parte din textul despre Trump și Rusia. Totodata, dosarul care a ajuns la FBI nu a ajuns din afara Statelor…

- Rusia incearca sa intervina si sa influențeze alegerile electorale care se vor desfasura in diferite tari pe parcursul acestui an. Avertizarea a fost facut de catre secretarul de stat american, Rex Tillerson, in cadrul unui interviu oferit postului de televiziune Fox News.

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Donald Trump a pus vineri sub semnul intrebarii integritatea celor mai inalte esaloane din Departamentul Justitiei si FBI pe care le acuza ca au "politizat" ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale in favoarea adversarilor sai democrati, comenteaza AFP. Presedintele american a aprobat…

- Donald Trump a declasificat nota confidentiala in care republicanul Devin Nunes denunta FBI pentru punerea sub ascultare a unui apropiat al presedintelui american luat in vizorul anchetei cu privire la implicarea rusilor in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri ca are "ingrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016, transmit…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "ingrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016,…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "îngrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut concedierea lui Robert Mueller, procurorul special responsabil de ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, dar in cele din urma s-a razgandit, informeaza New York Times, preluat de AFP, Xinhua si dpa.Dupa…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Concluziile Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential vor fi prezentate, luni, intr-o conferinta de presa, de presedintele acestui for, deputatul PSD Oana Florea.

- Fost consilier apropiat presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon a refuzat sa raspunda marti la numeroase intrebari ale parlamentarilor privind un eventual amestec rusesc in campania electorala din 2016, intr-un moment in care a fost citat sa se prezinte in fata procurorului special care…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Donald Trump va fi chemat sa dea explicații in fața procurorului special Robert Mueller, cel care conduce ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA. Trump are putea doar sa trimita raspunsurile la intrebarile adresate de anchetatori. Președintele Donald Trump va trebui sa…

- Ea a vorbit despre cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus ca in 1997, cand acest proces a inceput, „a avut in principal o dimensiune de securitate”. „Romania este lider al aliantei noastre in Afganistan, una din primele tari care au oferit sprijin SUA dupa evenimentele din 11 septembrie…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia pun la indoiala calificarea lui de a fi presedinte al SUA.

- „Ivanka trebuia sa candideze si sa castige alegerile”. Cu siguranta va fi cel mai mare scandal la inceput de an in Statele Unite care il vizeaza pe Donald Trump dupa ce in presa americana au aparut fragmente din carte „Foc si Furie”. Avocatii lui Trump au inceput deja demersurile pentru a impiedica…

- Un scandal de proportii il vizeaza pe Donald Trump. Asta dupa ce in presa americana au aparut fragmente dintr-o carte care va fi lansata saptamana viitoare si care contine dezvaluiri din culisele campaniei si presedintiei Trump.

- Anul 2017 a fost unul extrem de important. In primul rand ca este primul an in care l-am avut pe Donald Trump la Casa Alba. A fost o schimbare de magnitudine relevanta. Insa dupa 8 luni, establishmentul american a reactionat si a inlocuit practic complet echipa voluntarista si nepregatita cu care a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 va fi una corecta, insa a adaugat ca aceasta afecteaza imaginea SUA, relateaza CNN.

- Se asteapta ca anul care vine sa fie pentru politica internationala un an de schimbari si de noi sperante. Acest lucru are pentru diferite tari motive diferite. Intr-o serie de tari europene vor avea loc alegeri pentru seful statului. Si americanii se vor duce la sectiile de votare, dar pentru ei acestea…

- Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima de impozitare a veniturilor va fi redusa de la 39,6% la 37%, numarul de transe ramanand neschimbat.Donald Trump a scos in evidenta nivelul reducerilor de taxe si le-a declarat jurnalistilor: "cifrele vor…

- Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe partenerii sai republicani.Totodata, Donald Trump, citat de agentia EFE, a aratat ca reforma fiscala aprobata este ca si cum a-i pune "combustibil de rachete in motoarele economiei" americane."Am…

- Congresul SUA va incepe marti sa voteze cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, aceasta urmand sa fie prima victorie legislativa majora a Partidului Republican in mandatul presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca presupusa interventie rusa in campania electorala de anul trecut din SUA este o inventie a oponentilor presedintelui american Donald Trump menita sa-l discrediteze pe acesta din urma, relateaza EFE. Totul a fost inventat de oameni aflati in opozitie…

- In aceasta saptamana au fost date publicitații doua sondaje de opinie, iar rezultatele acestora difera la capitolul partidelor care ar accede in Parlament, daca duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare. Potrivit sondajului IMAS, patru partide ar accede in viitorul Parlament – PSRM, PAS,…

- Vladimir Putin a declarat joi ca acuzatiile de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016 au fost "inventate" de adversarii lui Donald Trump pentru a-l "delegitima", sustinand ca existenta contactelor cu echipele candidatilor reprezinta o "practica obisnuita", scrie AFP.