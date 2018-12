Stiri pe aceeasi tema

- Politia bosniaca l-a arestat marti pe liderul manifestatiilor ce reunesc in fiecare seara, de noua luni, in orasul Banja Luka (nordul Bosniei), sute de persoane care cer adevarul legat de moartea unui student in luna martie, transmite AFP, potrivit Agerpres.Davor Dragicevic (49 de ani), al…

- Politia italiana l-a arestat pe Settimo Mineo, noul lider al mafiei siciliene, cat si pe alti 45 membri ai organizatiei de crima organizata, in urma unei ample operatiuni care a avut loc marti, a anuntat vicepremierul Luigi Di Maio, informeaza site-ul agentiei Reuters, citeaza

- La data de 3 noiembrie, in jurul orei 23:30, Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, in curtea unui restaurant de pe strada Campina, din Cluj-Napoca, are loc un scandal intre mai multe persoane. Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție au intervenit pentru aplanarea conflictului. Intrucat la…

- Trei kilograme de bijuterii din metal galben, presupuse a fi din aur, au fost descoperite ascunse in șosete, in bagajul de cala al unui copil in varsta de 14 ani, pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Acesta venea din SUA și urma sa fie preluat de un adult, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- Politia americana a facut prima arestare, in cazul bombelor trimise unor critici ai presedintelui Donald Trump. Un barbat a fost incatusat in aceasta dupa-amiaza in Florida si urmeaza sa fie audiat.

- Politia bulgara a anuntat ca a retinut pentru 24 de ore un cetatean roman pentru uciderea unei jurnaliste, transmite Reuters citat de Agerpres.roJurnalista bulgara de investigatii Viktoria Marinova, directoare si prezentatoare a televiziunii regionale TVN, a fost asasinata 39;intr un mod deosebit de…

- Poliția din Spania l-a arestat pe Esteban Vacas Garcia, unul dintre cei mai cautați barbați din Europa, dupa ce a descoperit ca acesta și-a construit o ascunzatoare in unul din dulapurile din bucataria casei in care a crescut, relateaza The Guardian .