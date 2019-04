Sustinuti de Moscova, rebelii separatisti prorusi au facut secesiune, in 2014, dupa rasturnarea de la putere a presedintelui ucrainean Viktor Ianukovici, in urma unor manifestatii prooccidentale, marcate de violente sangeroase.



Ei spera in prezent ca, la fel ca Crimeea, sa se ”alipeasca” Rusiei, potrivit news.ro.



”Trebuie sa ne aplipim patriei mama, Rusia”, a declarat Denis Pusilin, liderul ”republicii” autoproclamate la Donetk intr-un discurs. ”Drumul nostru este lung, dar continuam”, a subliniat el.



Alegatori ucraineni s-au mobilizat in estul Ucrainei in vederea…