Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea de vineri a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Gaza a fost publica, dupa ce a devenit evident ca nu se va putea adopta o declaratie, informeaza Reuters. Conform convocarii facute de Kuweit, cei 15 membri ai Consiliului ar fi trebuit sa se intalneasca in spatele usilor inchise,…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat, vineri, ca Washingtonul a obtinut sprijinul Consiliului de Securitate al ONU pentru un nou pachet de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Consiliul de Securitate al ONU a condamnat, miercuri, atacurile cu racheta lansate de catre rebelii huthi din Yemen impotriva Arabiei Saudite, atragand atentia ca astfel de atacuri amplifica tensiunile din regiune, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Autoritatile britanice au anuntat vineri ca zona din jurul Turnului Gherkin a fost izolata, dupa ce au fost anuntati ca a fost gasit un pachet suspect in centrul Londrei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un elev care a impuscat si ranit alti doi elevi la liceu din Maryland marti dimineata a murit in urma unui schimb de focuri cu ofiterul de securitate al campusului, a anuntat seriful regiunii, scrie Reuters. Elevul, care nu a fost identificat deocamdata, a impuscat un elev si o eleva la liceul Great…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a afirmat ca in alegerile prezidentiale din Rusia nu au existat optiuni reale si ca scrutinul a fost marcat de presiuni asupra criticilor puterii, scrie Reuters.

- Lidera birmana Aung San Suu Kyi a renuntat la sustinerea unui discurs si la o sesiune de intrebari si raspunsuri prevazute pentru luni in orasul australian Sydney pentru ca nu se simte bine, au anuntat organizatorii, citati de AFP. Aung San Suu Kyi - careia comunitatea internationala i-a reprosat lipsa…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA…

- Un avion cu 67 d epersoane la bord s-a prabusit pe Aeroportul International Tribhuvan din capitala Nepalului, Katmandu, scrie BBC, transmite News.ro . UPDATE 14:39 Cel putin 40 de persoane au murit; sunt 23 de supravietuitori Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata dupa ce un avion care avea 71…

- Tom Tugendhat, presedintele Comisiei pentru relatii externe din parlamentul britanic, a declarat luni ca atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal la Salisbury (sudul Angliei) seamana cu o tentativa de asasinare organizata de un stat si ca se asteapta ca Moscova sa fie…

- Un convoi umanitar a ajuns in Ghouta Orientala, dar articolele medicale nu au putut sa ajunga la raniți. Un convoi cu ajutoare umanitare a reușit, luni, sa ajunga in Ghouta Orientala (enclava siriana controlata de rebeli) pentru prima data, dupa inceperea sangeroasei ofensive a forțelor guvernamentale,…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti. Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters."Daca…

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters.…

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- Partidul Comunist din China a propus, duminica, anularea unei clauze din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters si cotidianul Financial Times.

- Liderii Franței și Germaniei i-au scris președintelui rus Vladimir Putin cerandu-i sprijin pentru adoptarea in Consiliul de Securitate al ONU a rezolutiei privind incetarea imediata a focului in Siria, scrie Reuters, citand o sursa de la Palatul Elysee. Angela Merkel și Emmanuel Macron se afla in dialog…

- Dupa doar cateva ore, tot dintr-o sursa de la Ramallah, aceeasi agentie a anuntat ca Abbas a fost externat, se simte bine si va reveni in Cisiordania vineri.Mahmoud Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate al ONU, la New York. De atunci, agentia…

- Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a fost spitalizat in Statele Unite, anunta un oficial palestinian de rang inalt, precizand ca este vorba de un control de rutina, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a fost spitalizat in Statele Unite, pentru o examinare uzuala, a declarat joi agentiei Reuters un oficial palestinian de rang inalt, care nu a dat mai multe detalii. Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- La conferința pe teme de securitate de la Munchen, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat Iranul sa nu mai incalce spațiul aerian al țarii sale și a prezentat drept dovada o bucata de drona despre care spune ca este iraniana și ca a fost doborata de soldați israelieni, scrie Reuters. Spunand…

- Doborarea unui avion israelian dupa ce acesta a bombardat un centru iranian din Siria a distrus mitul ”invincibilitatii IsraeluluI”, a declarat, Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Israelul foloseste o politica agresiva impotriva…

- Fortele armate ale Germaniei nu intentioneaza sa procure sisteme de arme autonome, descrise drept "roboti ucigasi" de critici, a declarat un oficial militar german in cursul unei discutii despre inteligenta artificiala (IA) in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, informeaza agentia Reuters.

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri cand un sofer a incercat sa intre cu masina in sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland, moment in care agentii de securitate au deschis focul asupra vehiculului, au declarat surse oficiale, relateaza Reuters si AFP. …

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.

- Fortele egiptene de securitate au omorat zece militanti teroristi si au arestat alti 400 de suspecti, inclusiv persoane de alta nationalitate, in urma unui schimb de focuri izbucnit ca parte din operatiunea desfasurata in regiunea Sinai, a anuntat, marti, armata, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate ONU ar putea cere o incetare a focului de 30 de zile in Siria pentru a putea livra ajutoare si a evacua cetatenii bolnavi sau raniti, au declarat vineri surse diplomatice. Cel mai probabil, Rusia s-ar opune, scrie Reuters.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep:…

- Fostul angajat al Serviciului de Informații și Securitate din Portugalia (Servico de Informacoes de Seguranca – SIS), Frederico Carvalhao, a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea Rusiei, transmite agenția Reuters. Carvalhao a fost reținut la Roma in 2016. Conform anchetatorilor,…

- Myanmar a informat Consiliul de Securitate al ONU ca "nu este momentul potrivit" pentru o vizita in februarie, a declarat joi ambasadorul kuweitian la Natiunile Unite, Mansour Ayyad Al-Otaibi, citat de Reuters. El a precizat ca ideea unei vizite a reprezentantilor ONU nu a fost complet respinsa.…

- Seful serviciului de informatii german, Hans-Georg Maassen, doreste ca guvernul sa revizuiasca legile ce restrictioneaza supravegherea minorilor, pentru a putea fi gestionat astfel riscul reprezentat de combatantii islamisti care revin acasa ca 'agenti inactivi' si care ar putea comite atacuri, relateaza…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters. In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Coreea de Nord continua sa exporte carbune in țari terțe contrar sancțiunilor ONU, iar Rusia o ajuta in acest sens, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de informații din Europa de Vest. Potrivit acestora, anul trecut, dupa introducerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a interdicției…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Myanmar si Bangladesh au cazut de acord sa solutioneze în termen de doi ani întoarcerea a circa 650.000 de musulmani rohingya care au fugit din Myanmar începând de la sfârsitul lunii august 2017 din cauza unei campanii de represiune a armatei, informeaza marti Reuters si…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- Ministrul afacerilor externe al Japoniei, Taro Kono, a cerut Myanmarului sa asigure 'repatrierea si reinstalarea in siguranta si voluntara' a musulmanilor rohingya refugiati in Bangladesh, dintre care sute de mii au fugit din calea violentelor din vestul Myanmarului, informeaza mass-media…

- Alerta de securitate la ambasada SUA din Copenhaga. Mai multe echipaje au intervenit la reprezentanța diplomatica, dupa ce a fost gasit un „obiect suspect”, relateaza Reuters. Potrivit sursei citate, o echipa de geniști cerceteaza zona din apropierea ambasadei SUA din Copenhaga. Poliția daneza nu a…

- Protestele recente din Iran nu reprezinta o amenintare la adresa pacii si securitatii internationale, a declarat, vineri, Francois Delattre, ambasadorul Frantei la ONU, in cadrul sedintei Consiliului de Securitate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.