- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete, care se afla in vizita de lucru in Republica Moldova, in perioada 3-6 aprilie curent. Scopul vizitei este de a evalua nivelul de implementare a Acordului de Asociere…

- O delegație de 14 membri ai Comisiilor pentru Afaceri Externe și Buget și ai Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova (PAC) vine în Republica Moldova în perioada 3-6 aprilie, 2018. Scopul vizitei este evaluarea nivelului de implementare a Acordului de…

- Europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete vor vizita Republica Moldova pentru a evalua nivelul de implementare a Acordului de Asociere cu UE și a monitoriza eficiența utilizarii sprijinului financiar din partea UE.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul aniversarii unui secol de la unirea Basarabiei cu Romania, subliniind ca, "in prezent, cursul nostru de convergenta se numeste parcursul european al Republicii Moldova". "Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de…

- Marti, 27 martie, vom aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara. In amintirea evenimentului petrecut cu un secol in urma, la Chisinau va avea loc duminica, 25 martie, o Mare Adunare Centenara, la care este de asteptat sa se manifeste fortele unioniste si, de ce nu?, pro-europene din fosta…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a emis zece monede comemorative și jubiliare, ediția 2017, pentru seriile „Personalitați", „Femei celebre", „Aleea Clasicilor din Gradina Publica «Ștefan cel Mare și Sfant» din mun. Chișinau", „Cartea Roșie a Republicii Moldova", „Evenimente istorice" și „Știința și…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md. ”Rusia…

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- "(...) Cunoastem ca peste 100 de localitati au semnat Declaratia de unire cu Romania, lumea vrea asta. Noi nu ramanem surzi la solicitarile cetatenilor", a subliniat Mihai Ghimpu intr-o conferinta de presa la Chisinau. PL considera ca unirea Republicii Moldova cu Romania reprezinta "unica…

- Gabriela Firea se afla la Chisinau, intr-o vizita oficiala. "In ceea ce priveste promisiunea pe care am facut-o referitoare la elevii si studentii din Chisinau, va informez ca vom oferi un numar de 500 de tabere in sezonul estival pentru elevii din Chisinau si un numar similar pentru studenti", a…

- Senatorul Titus Corlatean, presedintele Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Romaniei la Consiliul UE din primul semestru al anului 2019, a prezentat, vineri, la Chisinau, actiunile tarii noastre de sustinere a proiectelor europene si euroatlantice…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, impreuna cu sefii delegatiilor oficiale participante la Conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile actuale de securitate', care si-a deschis lucrarile vineri la Chisinau,…

- Alegerile locale anticipate in municipiile Chisinau si Balti nu sunt in interesul partidului de guvernamant. Taraganarea acestor alegeri creeaza Republicii Moldova o imagine foarte proasta in exterior. De aceasta parere este Vladislav Kulminski, director executiv al Institutului pentru Initiative Strategice,…

- Romania sporeste investitiile in Republica Moldova România vrea sa îsi sporeasca investitiile în Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila, dupa discutiile cu omologul sau, Pavel Filip. Una dintre prioritatile României este operationalizarea…

- CHIȘINAU, 27 feb — Sputnik, C.S. Compania româneasca de transport a gazelor naturale „Transgaz" a câștigat licitația pentru privatizarea companiei ”Vestmoldtransgaz”, care gestioneaza conducta Iași-Ungheni pe teritoriul Moldovei. Anunțul a fost facut…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- In cadrul discutiilor purtate cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovski, in marja Conferintei de securitate de la Munchen (saptamana trecuta), seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a formulat doua cereri ca un prim pas pentru imbunatatirea relatiilor dintre cele doua tari: revenirea…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la care Igor Dodon se refera. El a facut aceasta…

- SOLICITARE….Situatia grea prin care trec multe primarii din judetul Vaslui i-a facut pe unii dintre primarii de comune din judet sa ceara, la Adunarea Comunelor din Romania, mai mult ajutor din partea statului in accesarea de fonduri, precum si bugete pe masura nevoilor actuale. In perioada 18-20 februarie,…

- In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dancila a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului european și a menționat interesul ca Programul viitoarei Președinții a Consiliului Uniunii Europene, pe care țara noastra o va deține in primul semestru al anului 2019, sa raspunda…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut, marți, o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. Acesta a transmis ca Romania sprijina relațiile cu țarile din Parteneriatul Estic și parcursul european al Republicii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va efectua, pe 27 februarie, o deplasare oficiala la Chisinau, unde va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. "In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- Coruptia reprezinta principala problema si impediment in dezvoltarea pe mai departe a Republicii Moldova, a declarat miercuri seara ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, invitat la postul de televiziune NTV Moldova, informeaza portalul IPN. 'Coruptia se observa peste tot, nu doar la nivel…

- Ministrul de Externe, Tudor Ulianovschi a plecat la Bruxelles intr-o vizita de lucru. Seful diplomatiei de la Chisinau va avea o intrevedere cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri pentru extinderea Uniunii Europene.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte al Republicii Moldova, a declarat la TVC21 ca “declaratiile de unire” au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'),…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Aspectele politicilor privind azilul si migratia au fost dezbatute la Reuniunea interparlamentara "Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?", eveniment desfasurat la Bruxelles si la care a participat miercuri presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert…

- Consultarile pentru care a fost rechemat ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusa, Andrei Neguța ,„pot dura”. Nu exista o data limita stabilita pentru revenirea diplomatului la Moscova, transmite deschide.md Într-o solicitare oficiala catre Ministerului Afacerilor…

- "Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau. Discut cu avocatul depunerea apelului tot azi (luni-n.r.)", a declarat fostul presedinte Traian Basescu, pentru MEDIAFAX, intrebat daca va ataca decizia instantei de la Chisinau. Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md.

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- La Bruxelles, Viorica Dancila avea un salariu mult mai mare decat il va avea pe cel de premier al Romaniei. In Parlamentul European, Viorica Dancila avea un salariu ce depașea puțin 6.500 de euro. Potrivit declarației sale de avere, salariul anual pe care-l caștiga in funcția de europarlamentar PSD…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut astazi o întrevedere cu seful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko. Oficialii au discutat despre agenda europeana a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere…

- Angela Gonța a ramas fara pașaportul diplomatic. Potrivit surselor Deschide.MD, jurnalista a prezentat actul la punctul de trecere a frontierei de la Leușeni, însa acesta s-a dovedit a fi nevalid, motiv pentru care a fost ridicat. Pusa în fața faptului împlinit, Angela Gonța și-a…

- Reforma Guvernului este una fundamentala pentru Republica Moldova și de aceasta depinde viitorul țarii. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip in cadrul unui interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. Premierul susține ca reformarea administrației publice centrale…