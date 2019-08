Republica Moldova: ''Confuzie'' in legatura cu vizita lui Serghei Soigu la Chisinau; guvernul decreteaza 23 si 24 august Zile de doliu

Stiri pe aceeasi tema

- Preconizata vizita a ministrului rus al apararii, Serghei Soigu, la 24 august in Republica Moldova, ocazie cu care are planificata o intrevedere cu omologul sau moldovean Pavel Voicu, nu poate fi considerata oficiala, a declarat miercuri premierul Maia Sandu intr-o sedinta de guvern, atragand atentia…

- Federatia Rusa este un aliat de incredere al Republicii Moldova, l-a asigurat ministrul apararii moldovean Pavel Voicu pe omologul sau rus Serghei Soigu cu ocazia vizitei pe care o efectueaza vineri la Moscova, informeaza postul de televiziune Accent TV din Chisinau (apropiat socialistilor prorusi)…

- 'Rusia este un aliat de incredere al Republicii Moldova. Pentru noi acest lucru este foarte important. Astazi pentru noi este de asemenea foarte important sa ne mentinem stabilitatea, sa intarim relatiile de prietenie cu toate tarile si nu sa fim prieteni cu cineva impotriva altcuiva', a afirmat…

- Maia Sandu, noul premier al coalitiei constituite saptamana trecuta intre socialistii lui Igor Dodon si Blocul ACUM (PAS plus PPDA) a declarat joi intr-un interviu pentru Europa Libera ca procesul de schimbare a puterii in Republica Moldova este deja ireversibil si ca transferul acestei puteri trebuie…

- Maia Sandu a declarat joi, intr-un interviu acordat presei de la Bucuresti, ca desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror general ar fi "un scenariu minunat" pentru Republica Moldova. Ipoteza cu Kovesi procuror general al Moldovei a fost lansata de agentia rusa Sputnik in momentul in care…

- Dmitri Kozak este vicepremier al Federatiei Ruse si reprezentantul special al presedintelui rus pentru relatii economice si comerciale cu Republica Moldova. Acesta a afirmat, intr-un interviu acordat cotidianului Kommersant, ca in timpul intrevederii avute la Chisinau cu liderul Partidului Democrat…

- Pavlo Klimkin, ministrul de Externe de la Kiev, a declarat luni ca riscul ca Moscova sa intervina în afacerile interne din Republica Moldova cu scopul crearii unui cap de pod în aceasta țara reprezinta o amenințare pentru sudul Ucrainei, informeaza Mediafax citând agenția UNIAN. "Chiar…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ambasadorul României la Chisinau a fost prezent la întâlnirea presedintelui Igor Dodon cu ambasadorii statelor membre UE si ca el i-a spus sa se întâlneasca si cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc,…