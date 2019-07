Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, si cabinetul de ministri au participat la evenimentul de comemorare a victimelor deportarilor staliniste, sambata implinindu-se 70 de ani de la cel mai mare val al deportarilor regimului comunist, informeaza un comunicat de presa transmis de Directia de comunicare si protocol a Guvernului Republicii Moldova.



In prezenta oficialilor, drapelul de stat din fata Guvernului a fost coborat in berna. Ulterior, echipa guvernamentala a depus flori la monumentul 'Trenul Durerii' din scuarul Garii Feroviare, ridicat in memoria victimelor…