Strigatul Irina Lucia MIHALCA In cadere, cu bratele intinse spre cerul liber, in flacari, un copac isi striga departe, puternic, sfasietor, durerea. Intins, galben, abandonat erou cazut privind la stele , trupul spectral a cedat roua lacrimilor si o imbratisare acestui pamant tacut. In zori, printre frunzele… [citeste mai departe]