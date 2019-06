Uniunea Europeana a indemnat la calm, dupa deciziile luate de Parlamentul de la Chisinau si in contextul evolutiilor ulterioare, potrivit unei declaratii semnate de purtatoarea de cuvant a Comisiei pe teme de politica externa, Maja Kocijancic, informeaza duminica Radio Chisinau.



In declaratie se subliniaza ca UE considera ca persoanele care au fost alese in mod democratic trebuie sa gaseasca calea pe care sa o urmeze Republica Moldova prin dialog. De asemenea, Uniunea Europeana asteapta ca Republica Moldova, tara asociata cu Uniunea Europeana, sa respecte statul de drept si sa garanteze…