- Anul acesta, urmeaza sa fie negociat un nou plan individual de actiuni al parteneriatului Moldova-NATO si se va trece la cea de-a doua faza a initiativei de consolidare a capacitatilor de aparare pentru Republica Moldova. Despre aceasta a anuntat premierul Maia Sandu dupa intrevederea cu John Bolton,…

- Consilierul presedintelui SUA pentru securitate nationala, John Bolton, va efectua o vizita saptamana viitoare in Republica Moldova, a anuntat vineri sefa guvernului moldovean, Maia Sandu, potrivit Radio Chisinau. Potrivit unui comunicat de presa al guvernului moldovean, vizita lui Jon Bolton in…

- Guvernarii i se închidea ușa în fața în marile capitale ale lumii: Washington, Bruxelles, Berlin și alte capitale importante, iar țara se afla într-o autoizolare oligarhica. Astazi situația s-a schimbat. Toți cei mai importanți parteneri externi manifesta interes…

- Premierul moldovean Maia Sandu a declarat marti, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca - deocamdata - nu are planificata o vizita la Moscova, in timp ce presedintele Igor Dodon a anuntat ca se va deplasa miercuri in capitala rusa, informeaza Radio Chisinau. 'A fost lansata o invitatie.…

- Premierul ales de deputatii Partidului Socialistilor (prorus) si ai Blocului ACUM (PAS plus PPDA), Maia Sandu, a declarat dupa sedinta de luni a guvernului sau ca ia in calcul sa cheme sustinatorii blocului la Chisinau pentru sustinerea noului guvern, dar spera ca nu se va ajunge la o astfel de situatie,…