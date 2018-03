Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de intelectuali din Republica Moldova ii adreseaza președintelui o scrisoare prin care solicita anularea deciziei de retragere a cetațeniei Republicii Moldova lui Traian Basescu. criticand totodata atitudinea lui Dodon deoarece isi permite sa ameninte judecatori si ca face numai abuzuri de cand…

- Ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) va avea loc miercuri, 7 martie, la inițiativa președintelui Igor Dodon. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte: „Raportul Kroll-2” și masurile ce se impun în vederea pedepsirii celor vinovați; acțiunile unioniste…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat la TVC21 ca "declaratiile de unire" au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte de la Chisinau: Traian Basescu trebuie audiat de SIS deoarece submineaza statalitatea Republicii Moldova"Cum sa fii cetatean al R. Moldova si sa nu recunosti acest stat? Dar cine va tine aici? Ai cetatenie romana, ai pasaport romanesc, du-te in Romania…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa 'securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova', dupa ce Duma de Stat rusa (camera inferioara) a adoptat la sfarsitul lunii ianuarie…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…

- Legat de initiativa unor localitati din Republica Moldova care au votat unirea cu Romania, in contextul centenarului, Teodor Melescanu a afirmat ca sunt doar gesturi de apropiere, fara vreo semnificatie juridica. Ministrul de externe roman a respins afirmatiile presedintelui Igor Dodon, care spunea…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Interviu exclusiv cu Anatol Salaru, presedintele executiv al Partidului Unitații Naționale. Igor Dodon a savârșit un abuz atunci când i-a retras cetațenia lui Traian Basescu, iar Partidul Unitații Naționale (PUN) ar accede în Parlament și fara fostul șef de la Cotroceni,…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Traian Basescu, fostul șef de stat al Romaniei il contrazice pe președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care a declarat anterior ca renunțarea la cetațenia romana e un proces anevoios, referindu-se la cei șase deputați moldoveni socialiști care dețin și cetațenia Romaniei. Basescu insa susține…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Traian Basescu a ramas fara cetatenia Republicii Moldova. Astazi, oficiul Botanica al Judecatoriei Chisinau i-a respins cererea de anulare a decretului semnat de Igor Dodon prin care i-a fost retrasa cetatenia.

- Cererea fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, impotriva presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti, a fost respinsa de judecatoria municipiului Chisinau, potrivit Radio Chisinau.

- Traian Basescu ramane fara cetațenia moldoveneasca. Judecatoria Chișinau a respins cererea fostului președinte privind anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, care a fost semnat de Igor Dodon. Decizia nu este insa definitiva și poate fi atacata in termen de 30 de zile, relateaza …

- În aceasta dimineata, magistratii de la judecatoria Chisinau ar fi trebuit sa ia o decizie referitor la cetatenia lui Traian Basescu, însa nu a fost sa fie. Sedinta de judecata a fost amânata pentru luni dimineata, 22 ianuarie, scrie 10TV.MD Traian Basescu trebuia…

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputatii socialisti sunt de vina ca nu au renuntat inca la cetatenia romana, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie, relateaza Independent.md si Deschide.md.…

- "Actiunile domnului Basescu si sustinatorilor acestuia sunt privite de PSRM ca un act nedisimulat de agresiune impotriva independentei Republicii Moldova, care incalca grav Constitutia tarii si principiile dreptului international. Partidul Socialistilor din Republica Moldova solicita autoritatilor…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului roman Traian Basescu de a inainta in parlamentul țarii vecine o inițiativa legislativa privind unirea Republicii Moldova. „Acțiunile domnului Basescu și susținatorilor acestuia sunt privite de PSRM ca un act nedisimulat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune în Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii. ”(La începerea sesiunii parlamentare-n.r.)…

- Andrian Candu, care ocupa temporar interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova, a promulgat legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri. Astfel, in Codul audiovizualului sunt incluse noi norme prin care se asigura protectia persoanelor, a…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, ar putea sa fie inca o data suspendat in viitorul apropiat, dupa ce deputatul democrat Sergiu Sarbu a depus o sesizare la Curtea Constitutionala (CCM) cu privire la refuzul presedintelui de a promulga Legea antipropaganda, care poate duce la…

- Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea cladirii Președinției s-a incheiat cu succes. Anunțul a fost facut de catre ambasadorul Republicii Turcia in Republica Moldova, Hulusi Kilic, in cadrul intrevederii cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, transmite…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md.Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza, marti, sesizarea depusa de deputati ai Partidului Democrat privind suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, care a respins pentru a doua oara candidaturile la functiile de ministri, relateaza Radio Chisinau.

- Igor Dodon a tras un semnal puternic de alarma! Președintele Republicii Moldova spune ca un grup de deputati moldoveni cu vederi radicale din coalitia proeuropeana de guvernamant ar discuta iesirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza Radio Chisinau, citand agentia…

- Dodon a argumentat ca majoritatea celor propusi au demonstrat "inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism in functiile si activitatile desfasurate anterior". "Mai multi candidati au probleme de integritate si, mai grav, unii dintre acestia au fost personal implicati in frauda bancara, participand…

- Andrei Bivol, avocatul fostului șef de stat Traian Basescu, cel care il reprezinta pe oficialul roman in dosarul privind retragerea cetateniei moldovenesti de catre Igor Dodon, a declarat ca Traian Basescu si-ar dori sa participe in parlamentarele de la Chisinau. Potrivit adevarul.ro acest lucru ar…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Vineri a fost un nou termen de judecata privind ridicarea cetațeniei moldovenești a lui Traian Basescu, moment in care avocatul acestuia a declarat ca „din cate stie" fostul președinte al Romaniei intenționeaza sa candideze in cadrul alegerilor parlamentare din 2018 din Republica Moldova, iar asta…

- „Declarațiile înaintate de Igor Dodon demonstreaza ca cetațenia a fost retrasa strict pe criterii politice”, a menționat avocatul lui Basescu, Andrei Bivol. „Basescu și Dodon sunt antagoniști pe scena politica, este evident ca șeful statului în momentul când…

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile pe linga Președintele Republicii Moldova solicita inițierea procedurii de declarare persona non-grata a fostului președinte Roman, Traian Basescu pe teritoriul Republicii Moldova, anunța NOI.md Anunțul a fost facut de șeful statului, Igor Dodon,…