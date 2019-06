Curtea de Apel Chișinau a decis sa il puna in libertate pe fostul deputat Iurie Bolboceanu (foto) dupa ce a fost admis apelul declarat de acesta impotriva sentinței inițiale, fostul parlamentar fiind condamnat de prima instanța pentru tradare de patrie și spionaj in favoarea Rusiei la 14 ani de inchisoare, cu executare, relateaza portalul deschide.md The post Republica Moldova: Un fost deputat condamnat pentru spionaj in favoarea Rusiei a fost pus in libertate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .