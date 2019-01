Republica Moldova suplimentează numărul secţiilor şi buletinelor de vot pentru cetăţenii din diaspora Guvernul Republicii Moldova a anuntat joi intr-un comunicat suplimentarea numarului sectiilor de vot pentru alegerile din data de 24 februarie 2019, urmand sa fie deschise in strainatate 125 de astfel de sectii, cu 25 mai multe fata de anul 2016. De asemenea, pentru a evita epuizarea numarului de buletine de vot, pentru fiecare sectie din strainatate vor fi distribuite 5000 de buletine, si nu 3000 cum a fost pana in prezent. O hotarare in acest sens a fost aprobata vineri de guvernul de la Chisinau, in scopul crearii conditiilor necesare pentru exercitarea dreptului la vot de catre cetatenii din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat joi intr-un comunicat suplimentarea numarului sectiilor de vot pentru alegerile din data de 24 februarie 2019, urmand sa fie deschise in strainatate 125 de astfel de sectii, cu 25 mai multe fata de anul 2016. De asemenea, pentru a evita epuizarea numarului de…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat joi intr-un comunicat suplimentarea numarului sectiilor de vot pentru alegerile din data de 24 februarie 2019, urmand sa fie deschise in strainatate 125 de astfel de sectii...

- In cadrul celei de-a cincea editii a forumului anual de afaceri Moldova Business Week, autoritatile de la Chisinau au transmis oamenilor de afaceri mesajul ca sunt bineveniti sa investeasca in Republica Moldova. Printre masurile intreprinse pentru crearea unui mediu investitional prielnic se regasesc…

- Situatie insolita in Republica Moldova, unde presedintele Dodon ar fi cerut ca 170.000 de cetateni ai tarii sale sa se intoarca din Rusia. Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii:…

- Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii: sa revina in Republica Moldova in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si sa nu se intoarca in Rusia mai devreme de luna martie, relateaza…

- Vineri se va lansa campania de semnaturi „Un milion pentru Unire” in județul Alba. Organizatorii vor explica demersul in cadrul unei conferințe de presa care va avea loc de la ora 10:00, la Hotelul Cetate. De asemenea, toți romanii, de pe ambele maluri ale Prutului, sunt invitați sa participe pe 1 decembrie,…

- Organizatorii vor explica, vineri, 2 noiembrie 2018, demersul in cadrul unei conferințe de presa care va avea loc de la ora 10:00, la Hotelul Cetate. De asemenea, toți romanii, de pe ambele maluri ale Prutului, sunt invitați sa participe pe 1 decembrie, la Marșul Unirii, cu pornire la ora 08:00 din…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau moldovean Pavel Filip au convenit, in cadrul unei convorbiri telefonice, organizarea pana la sfarsitul acestui an a unei sedinte comune a celor doua Guverne, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant de la Palatul Victoria, Nelu Barbu, informeaza Agerpres.…