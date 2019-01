Republica Moldova se pregăteşte pentru alegerile parlamentare din 24 februarie Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova a inregistrat pana joi 9 candidati, urmand sa examineze alte 6 dosare.



Conform ordinii prealabile stabilite pana acum, Partidul Democrat va fi primul in buletinul de vot, urmat de Blocul electoral ACUM, Partidul Comunistilor si Partidul Socialistilor. Pe locul cinci se va regasi Partidul "Sor', pe sase - Miscarea Populara Antimafie, pe sapte - formatiunea "Partidul Nostru', pe locul opt - Partidul National Liberal si pe locul noua - Partidul Vointa Poporului, informare Agerpres.



Au mai depus actele pentru inregistrare Partidul…

Sursa articol: rtv.net

