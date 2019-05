Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Republicii Moldova are la dispozitie aproximativ o luna pentru a investi noul guvern, in caz contrar riscand sa fie dizolvat, in timp ce negocierile dintre principalele partide parlamentare treneaza, iar presedintele Igor Dodon ia in calcul tot mai probabil scenariul alegerilor anticipate,…

- O eventuala coaliție între PSRM și PDM ar fi cea mai buna soluție pentru depașirea crizei politice din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova arata ca 28,6 la suta dintre respondenți opteaza anume pentru aceasta varianta.…

- In opinia lui Igor Dodon, si socialistii, si reprezentantii esichierului de dreapta au fost si sunt in opozitie fata de Partidul Democrat (PDM) care este la guvernare in ultimii ani. De aceea, este un lucru logic ca doua partide de opozitie incearca sa ajunga la un numitor comun pentru a-si uni fortele…

- CHIȘINAU, 18 apr – Sputnik, S.P. Președintele Igor Dodon a fost întrebat daca mai sunt șanse ca sa fie creata o majoritate parlamentara. El a raspuns afirmativ, precizând însa ca șansele sunt puține. Probabilitatea alegerilor anticipate este foarte, foarte mare "Recent…

- Presedintele fractiunii parlamentare a Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Pavel Filip, sustine ca daca se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate, acestea ar trebui sa se desfasoare in conformitate cu rezultatele referendumului consultativ din 24 februarie, astfel incat sa fie alesi…

- Republica Moldova se indreapta, cel mai probabil, spre o coalitie intre Partidul Socialistilor (PSRM) si Partidul Democrat (PDM), dupa refuzul Blocului electoral ACUM de a negocia cu cele doua formatiuni, considera analisti politici. Acesta scenariu ar insemna, potrivit expertilor, o subminare si mai…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a confirmat sambata rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie si a validat mandatele celor 101 deputati, respingand totodata contestatiile depuse de Blocul Electoral ACUM, care a cerut anularea alegerilor si invalidarea mandatelor deputatilor alesi…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a atras atentia asupra riscului major al organizarii unor alegeri parlamentare anticipate in urmatoarele luni, in cazul in care partidele vor ajunge in Parlament in urma votului de duminica nu vor putea constitui o majoritate. El a declarat, duminica, dupa…