Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna pe raza judetelor aflate sub Cod portocaliu si Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, si nu sunt magistrale feroviare inchise, a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate ''CFR'' SA.

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura. Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina.

- Analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, crede ca nu exista motive pentru optimism în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean, în pofida declarațiilor optimiste ale autoritaților. Faptul ca autoritațile s-au aratat mulțumite…

- Dintre cele trei țari din Vecinatatea Estica, care beneficiaza de regim liberalizat de vize in zona Schengen, situația in Republica Moldova, precum și cea din Ucraina, este cea mai ingrijoratoare, manifestand un declin vizibil in cele mai importante domenii, potrivit Open Media Hub, cu referire la primul…

- Igor Dodon a ajuns la 100 de mii de Like-uri pe pagina sa de Facebook, iar cele mai multe dintre acestea vin din Federatia Rusa, urmata de Republica Moldova si Ucraina. Surprinzator este faptul ca presedintele a adunat peste 7.700 de Like-uri din India.

- Meteorologii spun ca in acest an vom avea parte de o iarna blanda, cu temperaturi peste normal, cu precipitatii putine. In ianuarie, cel mai cald va fi in judetele din sud-estul, sudul si vestul tarii. In februarie se mai raceste, iar in martie vom avea temperaturi oscilante.

- La Predeal si Poiana Brasov au ajuns deja primii turisti din Republica Moldova, Ucraina si Rusia, pentru a petrece Craciunul pe rit vechi, care se sarbatoreste pe data de 7 ianuarie. Acestia s-au cazat la hoteluri de trei si patru stele, la preturi care pleaca de la 185 de euro pe noapte/camera…

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Gama versatila de anvelope de iarna de inalta calitate a celui mai nordic producator de anvelope din lume, Nokian Tyres, este completata prin introducerea a patru noi familii de produse: modelele fara ținte Nokian Hakkapeliitta R3 și R3 SUV destinate piețelor din țarilor nordice, Rusia și America…

- Poliția Capitalei a facut publica lista celor mai solicitate puncte de trecere a frontierei. Astfel cel mai mare frulx se atesta in urmatoarele puncte de trecere: PTF Leușeni - 8 522 traversari persoane, PTF Otaci - 9 573 traversari persoane, PTF Aeroportul Internațional Chișinau - 8 344 traversari…

- Persoanele care vor traversa frontiera moldo-ucraineana prin punctul de trecere a frontierei ”Palanca” vor fi supuse unui singur filtru de control, iar timpul de așteptare in vama se va reduce cu circa 20 %. Aceasta este posibil odata cu lansarea controlului comun in punctul de trecere instituit temporar,…

- Republica Moldova și Ucraina intenționeaza sa intensifice cooperarea bilaterala in toate direcțiile și sa realizeze proiecte comune de investiții intr-o serie de domenii importante. Acest lucru a fost discutat in cadrul unei intrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii Moldovei, viceprim-ministrul…

- Trei puncte de trecere a frontierei cu Ucraina sunt închise la aceasta ora. Acest lucru se întâmpla din cauza ridicarii nivelului de apa în râul Nistru, scrie deschide.md Astfel, cele trei puncte de trecere de tip debarcader „Soroca"(interstatal),…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a zecea saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA, transmite News.ro . Astfel, in Top…

- Ceea ce se face la noi, nu e agricultura adevarata. Este concluzia lui Nicanor Buzovoi, directorul unei intreprinderi agricole din Pirlița, Ungheni, el și președintele Asociației producatorilor de cereale din Republica Moldova, pe care a reconfirmat-o dupa ce a participat la Forumul Internațional de…

- "Am o abordare diferita, incerc sa folosesc cat mai rar cuvintele este important sa și trebuie. Imi propun sa fiu descriptiv, nu normativ, toți știm cum ar arata lucrurile la modul ideal. Ce se joaca in Republica Moldova - power politics și real politik sau dezbatere de idei, valori, principii,…

- Meteorologii au emis in urma cu scurt timp noi avertizari. Specialistii ANM spun ca incepand cu aceasta noapte, aproape jumatate din tara se va confrunta cu ploi, ninsori si viscol . In acest sens, Administratia Nationala de Meteorologie a emis si un cod galben ce vizeaza Carpatii Meridionali si Orientali,…

- Meteorologii au emis in urma cu scurt timp noi avertizari. Specialistii ANM spun ca incepand cu aceasta noapte, aproape jumatate din tara se va confrunta cu ploi, ninsori si viscol . In acest sens, Administratia Nationala de Meteorologie a emis si un cod galben ce vizeaza Carpatii Meridionali si Orientali,…

- Meteorologii anunta ca incepand din aceasta noapte, aproape jumatate din tara se va confrunta cu ploi, ninsori si viscol, informeaza stiripesurse.ro. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben ce vizeaza Carpatii Meridionali si Orientali si vestul Moldovei, in aceste zone urmand…

- Meteorologii au emis in urma cu scurt timp noi avertizari. Specialistii ANM spun ca incepand cu aceasta noapte, aproape jumatate din tara se va confrunta cu ploi, ninsori si viscol . In acest sens, Administratia Nationala de Meteorologie a emis si un cod galben ce vizeaza Carpatii Meridionali si…

- Iarna se grabeste sa vina in Romania. Meteorologii din țara vecina au emis Cod Galben de viscol in zona montana din șapte județe.Totodata, restul tarii se afla sub atenționare de precipitații mixte, polei și vant puternic pe tot parcursul zilei.

- 30 de metri de furtun, scos din apele raului Nistru, urma sa fie folosit in transportarea ilicita a alcoolului etilic peste frontiera moldo-ucraineana. Un grup de cetațeni din Republica Moldova și Ucraina sunt banuiți ca ar fi ingropat furtunul, inclusiv sub apele Nistrului, cu scop de transportare…

- ”Ajungem la un subiect sensibil pe care mediul de afaceri ni l-a ridicat de foarte multe ori si anume marirea contingentului de lucratori straini pe teritoriul Romaniei. Am avut deja mai multe discutii cu mediul de afaceri, care ne cere sa deschidem granitele pentru cei din Republica Moldova sau…

- Klaus Iohannis participa, vineri, la Bruxelles la Summitul Parteneriatului Estic. Obiectivul președintelui roman este cel de a incuraja țarile din estul UE sa devina un spațiu stabil, predictibil și prosper. La summitul de la Bruxelles, organizat sub egida președinției estone a Consiliului Uniunii Europene…

- Iarna incepe sa-si intre in drepturi, cel putin in zonele montane. Meteorologii au emis miercuri dimineata o avertizare cu Cod galben pentru zona de munte a judetelor Prahova, Arges si Dambovita.

- Meteorologii estimeaza pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie o vreme ce se va incadra, in general, in limitele unei ierni normale, cu temperaturi local mai coborate in centrul, nordul si nord-estul tarii, in timp ce precipitatiile vor fi excedentare in majoritatea regiunilor, se arata in prognoza,…

- Meteorologii anunța pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie o vreme ce se va incadra, in general, in limitele normale ale perioadei de iarna, insa cu unele episoade dificile, in care vor cadea cantitați mari de zapada sau se vor inregistra temperaturi minime polare.Directorul Administrație…

- Vine iarna! Meteolorogii au emis o alerta de ninsori si vant puternic valabila pentru mai multe regiuni din tara. Avertizarea intra in vigoare in aceasta noapte. Deși suntem în noiembrie, meteorologii au emis deja prima atenționare de ninsori și vânt puternic, valabila din aceasta noapte,…

- Meteorologii anunta ca, incepand cu noaptea de luni spre marți, și pana miercuri la ora 18.00, se vor inregistra lapovita si ninsori in nord-vestul si centrul tarii. La munte, ninsorile vor fi insotite de intensificari serioase ale...

- Meteorologii anunta o iarna capricioase, cu episoade de viscol si ger, desi este prematur pentru o prognoza exacta a anotimpului friguros. ”E greu sa spunem. Cu zece zile inainte, vom spune daca vom avea zapada. In 2014, pe 24 decembrie aveam peste 20 de grade, pe 25 deja se schimbase vremea, iar pe…

- Meteorologii avertizeaza ca iarna care urmeaza va fi una dintre cele mai grele din ultimii ani, atat in tara, cat si in Europa. Specialistii spun ca vom avea parte de episoade severe de ger, viscol si ninsori abundente, iar temperaturile vor scadea cu mult sub pragul inghetului. Teoriile sunt…

- Iarna se apropie, iar acest lucru se vede in temperaturile care sunt in continua scadere. Daca la inceputul saptamanii vom avea maxime și de 17 grade Celsius, spre sfarșitul acesteia vremea va fi tot mai rece, cea mai friguroasa zi fiind duminica. Meteorologii anunța soare in weekend insa termometrele…

- Romania ocupa poziția 45 in clasamentul "Doing Business 2018", elaborat de Banca Mondiala (BM), cu un punctaj total de 72,87 puncte, dupa Republica Moldova. Deși scorul general obținut de România în acest an este cu 0,17 puncte mai mare decât cel înregistrat…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut - ITPF Iasi s-a prezentat, luni, pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, cetateanul moldovean Mihail C., in varsta de 34 de ani, la volanul unui autoturism marca Lexus, inmatriculat in Ucraina. La controlul de…

- Peste 20 de judete se mai afla si marti sub avertizare cod galben de vant puternic, iar la munte va fi viscol. Meteorologii spun ca vremea va deveni rece in toata tara, iar in noaptea de luni spre marti temperaturile minime au fost negative in jumatatea de nord a tarii.

- PENALI…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit ascunse, asupra a patru cetateni din Republica Moldova, patru carti de identitate false, care urmau sa fie folosite in Germania. In cursul zilei de ieri, 29 octombrie, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un val de aer polar va patrunde in Romania in urmatoarele zile si va aduce frig cumplit. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si pana la zero grade. Va ploua slab in majoritatea regiunilor, iar la munte sunt asteptate ninsori.

- Meteorologii anunta nisori si vant puternic, pentru zilele urmatoare. Vizate sunt judetele Timis, Arad, Bihor, Caras-Severin si Hunedoara, iar avertizarea este valabila pana luni, ora 23:00. Incepand de astazi se vor inregistra intensificari temporare ale vantului si precipitatii sub forma de lapovita…

- Se schimba vremea. Se porneste vantul si temperaturile incep sa scada. Meteorologii ne informeaza ca duminica si luni vantul va sufla cu putere in toata tara si va spori senzatia de frig; iar in zonele montane va fi iarna in toata regula, cu ninsori consistente si viscol.

- Zece judete din sudul, sud-vestul si centrul tarii se afla, la aceasta ora, sub avertizari cod galben de ninsori si viscol in zonele inalte. In cazul a sapte dintre aceste judete, avertizarile au fost emise de meteorologi inca de dimineata si au fost prelungite pana dupa-amiaza.

- Zece judete din sudul, sud-vestul si centrul tarii se afla, la aceasta ora, sub avertizari cod galben de ninsori si viscol in zonele inalte. In cazul a sapte dintre aceste judete, avertizarile au fost emise de meteorologi inca de dimineata si au fost prelungite pana dupa-amiaza.

- Trecerea la ora de iarna 2017, programata in acest weekend, va influența mersul trenurilor CFR Calatori. Trecerea la ora de iarna 2017, aferenta Europei Orientale, care are loc in acest an pe 29 octombrie, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, trenurile de calatori vor pleca din gari (statiile din care se…

- Suntem abia in luna octombrie, dar se pare ca in curand va veni iarna in luna octombrie. Temperaturile vor scade tot mai mult in urmatoarele zile, iar meteorologii au emis o informare meteorologica de vreme rea pentru zonele montane. Informarea este valabila in intervalul 27 octombrie, ora 21:00 și…

- Elena Komolova, Sputnik Moldovenilor le-a mers vestea de oameni harnici, ospitalieri, generoși și cu inima larga. Însa principala trasatura caracteristica a mentalitații moldovenilor poate fi definita astfel: „ca la mine, la nimeni". Daca-i nunta, sa fie mai ceva ca la vecin; daca-i vorba…

- sssAntreprenori din Republica Moldova și Ucraina pot sa-și inființeze firme mai ușor in județul Suceava, pentru a intra pe piața Uniunii Europene, prin birouri virtuale realizate de Camera județeana de Comerț și Industrie, cu fonduri europene.

- Meteorologii avertizeaza ca vom avea parte de ger inca din luna decembrie si temperaturi de pana la -30 de grade in luna ianuarie. Vestea buna este ca vremea frumoasa din luna octombrie se va regasi si in noiembrie.

- ”E greu sa spunem. Cu zece zile inainte, vom spune daca vom avea zapada. In 2014, pe 24 decembrie aveam peste 20 de grade, pe 25 deja se schimbase vremea, iar pe 29 cod roșu de viscol. Pe masura ce ne apropiem, in noiembrie vom actualiza informațiile pentru iarna, cand ne apropiem vom putea spune…

- Aproape 30 de grade in mijlocul lui octombrie. Vom tine minte aceste zile. Pentru ca, in mai putin de 48 de ore, vremea se va schimba brusc. Aerul rece si ploile anunta ca iarna este foarte aproape.