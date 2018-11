Republica Moldova: Referendum în ziua alegerilor, mărul discordiei In plus, initiativa va dezorienta alegatorii prezenti la urne, spun unii deputati, informeaza TVR. Ideea democraților de a organiza un referendum in ziua alegerilor parlamentare pentru a intreba cetatenii daca vor ca numarul deputatilor sa fie redus de la 101 la 61, nu este nici macar pe placul PPEM, formatiune care este parte a majoritatii parlamentare. Socialistii spun ca intentia PDM nu va avea sorti de izbanda, intrucat exista un precedent iar Curtea Constituționala a respins o inițiativa similara. De cealalta parte, unii legiuitori spun ca nu conteaza numarul deputaților… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vor ca în Parlament sa fie cu 40 de deputați mai puțin. Democrații au anunțat astazi ca în ziua alegerilor parlamentare ar putea avea loc și un referendum. Alegatorii vor fi întrebați daca vor ca în Legislativ sa fie 61 de deputați, în loc de 101 cum sunt în prezent.…

- PD-ul propune optimizarea Parlamentului prin reducerea numarului de deputați in legislativ de la 101 la 61. O a doua propunere de la democrați este controlul cetațenilor asupra Parlamentului, adica oamenii sa poata retrage mandatele deputaților ce nu-și indeplinesc obligațiunile. In acest sens, Vlad…

- Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), controversatul oligarh Vlad Plahotniuc, a anuntat duminica in timpul unui miting organizat de formatiunea sa in centrul Chisinaului - in perspectiva alegerilor legislative din februarie - ca PDM (de guvernare) va merge in campanie cu o noua…

- Delegatia Uniunii Europene in Republica Moldova sustine ca ceea ce conteaza pentru UE in relatiile cu Moldova este Acordul de Asociere, iar in preambulul sau se afirma ca aspiratiile si alegerea europeana a Republicii Moldova sunt recunoscute, se arata intr-un raspuns oferit pentru Radio Europa Libera.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a anuntat joi, 18 octombrie, ca democratii vor sa organizeze un referendum national privind includerea in Constitutie a sintagmei „integarea europeana este vectorul de dezvoltare al tarii”. Decizia democratilor vine dupa ce fractiunile parlamentare ale PLDM…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a anuntat joi, 18 octombrie, ca democratii vor sa organizeze un referendum national privind includerea in Constitutie a sintagmei „integarea europeana este vectorul de dezvoltare al tarii”. Decizia democratilor vine dupa ce fractiunile parlamentare ale PLDM…

- Liderii opozitiei proeuropene de la Chisinau, Maia Sandu, presedintele Partidului Actiune si Solidaritate, si Andrei Nastase, presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar, au facut, vineri, apel catre autoritatile de la Bucuresti sa lanseze mesaje clare actualei guvernari de la Chisinau…

- Autoritațile au inceput pregatirile pentru ca alegerile parlamentare din Republica Moldova sa fie corecte și transparente, iar cetațenii sa-și poata alege liber reprezentanții in Parlament in baza sistemului electoral mixt.