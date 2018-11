Stiri pe aceeasi tema

- Propaganda electorala va fi permisa atat in "ziua tacerii", sau a linistii electorale, cat si in cea a alegerilor, potrivit unor modificari la Codul Electoral, votate joi in parlamentul Republicii Moldova, informeaza Radio Chisinau. Totodata, in ziua alegerilor, propaganda electorala va…

- Comisia juridica a Parlamentului a luat în considerare recomandarea de anulare a restricției de agitație electorala în ziua tacerii și ziua votului, ca sa nu mai serveasca drept pretext pentru anularea alegerilor. Despre aceasta a scris pe Facebook șeful Legislativului, Andrian Candu,…

- In cadrul reuniunii vor fi abordate subiecte de interes comun pentru tarile membre, in vederea impulsionarii cooperarii intre cele patru state si va fi semnat un protocol de colaborare in domeniul vamal, potrivit unui comunicat al executivului de la Chisinau. In marja summit-ului GUAM, premierul…

- CHIȘINAU, 3 sept – Sputnik. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați se va întruni miercuri, 5 septembrie, în ședința, unde va analiza propunerile de modificare a Codului Electoral al Republicii Moldova. Potrivit declarațiilor membrilor comisiei, aceste modificari se vor…

- CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik. Deputații de la Chișinau ar putea vota unele modificari la Codul Electoral al Republicii Moldova pâna la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Aceste modificari se vor referi în mare parte la agitația electorala. © Sputnik / Miroslav Rotari…

- CHIȘINAU, 28 aug – Sputnik. Federația Rusa poate sa vina cu investiții în Republica Moldova într-un volum mai mare decât o face în prezent, a declarat marți, 28 august, în cadrul videoconferinței organizata la Centrul de presa Sputnik-Moldova, copreședintele Organizației…