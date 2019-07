Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele moldovean Igor Dodon a cerut Statelor Unite ale Americii sa sprijine eforturile Republicii Moldova ca statutul sau de ”neutralitate permanenta” sa fie recunoscut la nivel international, asigurand totodata ca Republica Moldova '”va promova o politica externa echilibrata in baza intereselor…

- Deputații din partea PSRM și a blocului ACUM au votat în prima lectura un proiect care transforma Consiliul Suprem de Securitate într-un organ de stat care își va subordona toate instituțiile statului. Conducatorii autoritaților publice centrale care vor refuza sa prezinte CSS-ului…

- Președintele Igor Dodon a mulțumit autoritaților ruse pentru recunoașterea noii guvernari a R. Moldova și pentru susținerea eforturilor sale de a menține stabilitatea în țara. Despre aceasta șeful statului a anunțat pe pagina sa de Facebook. „Am adresat mulțumiri Președintelui…

- Atentionare de calatorie Republica Moldova – Posibile manifestatii publice Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Moldova ca exista posibilitatea aparitiei unor manifestatii publice de protest, in…

- Armata nationala a Republicii Moldova se subordoneaza doar ordinii constitutionale, isi continua in mod obisnuit activitatea, nu se implica in criza si va ramane in afara jocurilor politice, se arata intr-un mesaj al Ministerului Apararii moldovean postat luni pe pagina oficiala de Facebook a institutiei,…

- Presedintele suspendat al R.Moldova Igor Dodon anunta ca va convoca de urgenta Consiliului Suprem de Securitate si ca va discuta luni cu ambasadorii acreditati la Chisinau situatia din R. Moldova.”Am mentionat necesitatea actualizarii componentei Consiliului Suprem de Securitate si convocarii…

