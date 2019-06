Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Andrian Candu, fost presedinte al Parlamentului, a anuntat vineri de la sediul partidului ca in Republica Moldova vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate, informeaza Radio Chisinau si Agora.md.

- Vicepresedintele PDM Andrian Candu a declarat vineri, 7 iunie, ca Republica Moldova va avea alegeri parlamentare anticipate. Democratul a dat vina in mare parte pe Blocul ACUM, care a refuzat negocierile cu PDM. Candu i-a acuzat pe Socialisti si cei din ACUM ca in toata perioada postelectorala au discutat…

- Propunerea Partidului Democrat din Moldova de a invita socialistii la dialog este una pertinenta si realizabila. Mai mult decât atât, este în interesul cetatenilor. De aceasta parere sunt mai multi formatori de opinie, potrivit carora, în cazul unui eventual refuz, PSRM si…

- Partidul Democrat din Republica Moldova (PDM) va transmite vineri o invitatie oficiala Partidului Socialistilor (PSRM) pentru inceperea unui dialog in vederea crearii unei majoritati parlamentare, potrivit unei decizii a Biroului politic al PDM, informeaza Radio Chisinau. In declaratie…

- Editorialistul Nicolae Negru sustine ca, la trei luni de la agerile parlamentare, Partidul Democrat este izolat, fiindca si Blocul ACUM, si Partidul Socialistilor declara ca nu vor face alianta cu PDM. In opinia sa, liderii democrati se complac in aceasta izolare si ea ii avantajeaza: daca vom intra…

- Cu cat mai aproape va fi termenul de dizolvare a Parlamentului, cu atat discutiile dintre formatiunile care au acces in legislativ vor fi mai constructive, a declarat presedintele Igor Dodon in cadrul emisiunii "Moldova in direct' de la postul public de televiziune Moldova 1, informeaza vineri IPN…

- În cazul unor alegeri parlamentare anticipate, Partidul Democrat ar putea ramâne pe un trend ascendent, în comparație cu PSRM și blocul ACUM, care și-au epuizat potențialul în ultima campanie electorala. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, a exprimat…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sceptic in privinta formarii unei majoritati parlamentare intre socialisti si democrati dupa discutiile avute marti cu liderii celor doua formatiuni, in conditiile in care Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/ plus Partidul 'Platforma…