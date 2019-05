Parlamentul Republicii Moldova are la dispozitie aproximativ o luna pentru a investi noul guvern, in caz contrar riscand sa fie dizolvat, in timp ce negocierile dintre principalele partide parlamentare treneaza, iar presedintele Igor Dodon ia in calcul tot mai probabil scenariul alegerilor anticipate, comenteaza vineri Radio Chisinau. Scenariul cel mai probabil in actuala situatie sunt alegerile parlamentare anticipate, intrucat partidele nu pot gasi un numitor comun, a afirmat joi seara Igor Dodon la un post de televiziune apropiat Partidului Socialistilor (PS). El a reiterat ca PS examineaza…