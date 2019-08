Republica Moldova: Parlamentul a aprobat revenirea la sistemul electoral proporţional pe liste de partid Modificarile legislative mai vizeaza imbunatatirea sistemului electoral proportional care a existat pana in 2017 legat de modul de votare in diaspora, transparentizarea finantarii partidelor si a campaniilor electorale, stabilirea unor proceduri clare si transparente la intocmirea listelor de candidati.



Au fost excluse certificatele de integritate, fiind inlocuite cu declaratiile pe propria raspundere privind starile de incompatibilitate.



A fost exclusa si prevederea referitoare la agitatia electorala. Astfel, in ziua alegerilor si in ziua precedenta alegerilor nu se admite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP) Constantin Buica a afirmat ca, potrivit hotararii de Guvern, romanii din strainatate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidențiale intre 8 și 10 noiembrie, iar la al doilea tur intre 22 și 24 noiembrie.„Ca importanța pentru acest…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a transmis, sambata dimineața, un mesaj prin care saluta decizia guvernului condus de Petru Filip de a demisiona in favoarea executivului condus de Maia Sandu și a coaliției PSRM-ACUM. „Statele Unite saluta anunțul Partidului Democrat ca se retrage din guvern…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, referitor la criza politica din Republica Moldova, ca puterea a fost uzurpata de oligarhi, care au acaparat toate institutiile de stat. "Puterea in R. Moldova a fost totalmente uzurpata de oligarhi, care au acaparat toate institutiile de stat. Absolut…

- Consiliul Politic Național al PDM a discutat contextul politic și situația creata in țara urmare a refuzului Blocului electoral ACUM și a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova de a crea a alianța parlamentara viabila și un Guvern funcțional.

- CHIȘINAU, 3 iunie – Sputnik, E.L. Alegând vectorul european, Republica Moldova nu trebuie sa arda podurile cu Rusia, iar viitoarea coaliție de guvernare de la Chișinau trebuie sa reprezinte viziunile alegatorilor, alegerile și dorințele lor. Aceste idei au fost exprimate de vicepremierul…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu si va solicita informatii de la autoritatile implicate, in legatura cu modul in care s a desfasurat votul in diaspora, cu ocazia alegerilor euro parlamentare. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 7 si art. 36 din Constitutia Romaniei privind…

- Politologul Anatol Taranu spune ca europarlamentarele pentru care au fost organizate sectii de votare si pe teritoriul Republicii Moldova, au marcat viata politica din Romania, dar si din Republica Moldova. Potrivit lui, faptul ca la sectiile de votare s-au prezentat un numar atat de mare de cetateni…

- O serie de publicații și televiziuni de Opoziție vorbesc la aceasta ora despre cozile care s-au format la secțiile de votare din Diaspora. Tonul este unul alarmist, iar articolele și reportajele arata ca aceste cozi sunt formate din mai multe sute de oameni. Exista temerea ca romanii din strainatate…