- NATO urmarește cu ingrijorare situația din Republica Moldova. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cere partidelor politice de peste Prut sa actioneze cu calm si sa solutioneze toate divergentele prin dialog si prin respectarea statului de drept. „Liderii Republicii Moldova, alesi in mod democratic,…

- Noul guvern al Republicii Moldova condus de Maia Sandu se va intruni luni sedinta incepand cu ora 11.00, informeaza Radio Chisinau si Unimedia. Sedinta se va desfasura la sediul parlamentului, a...

- Maia Sandu a transmis ca ședința de luni va avea loc in incinta Parlamentului, nu a Guvernului. De asemenea, in cadrul ședinței vor fi aprobate mai multe demisii și numiri in funcție. „Maine, la 11.00 va avea loc ședința Guvernului. In aceasta prima ședința a Guvernului nou votat se vor pune in discuție…

- Deputatii din Blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, si cei din Partidul Socialistilor, condus de Zinaida Greceanii, se convoaca duminica, 9 iunie, ora 9.00, intr-o noua sedinta a Parlamentului, pentru a continua adoptarea pachetului de legi inceput in sedinta de sambata, desi Curtea Constitutionala…

- Republica Moldova are un nou Guvern, in fruntea caruia se afla Maia Sandu si in a carui componenta intra blocul ACUM partidele pro europene plus PSRM socialistii .In opozitie se afla PDM, formatiunea lui Vlad Plahotniuc.Acesta a sesizat Curtea Constitutionala, care a invalidat toate actele Parlamentului…

- Partidul Popular European considera ca Guvernul in frunte cu Maia Sandu, condus de blocul ACUM, este un punct de cotitura istoric pentru recuperarea democrației moldovenești. Intr-un comunicat de presa, formațiunea politica la care sunt afiliate PAS și PPDA a salutat acțiunile deputaților moldoveni…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a invalidat sambata decretele presedintelui Igor Dodon privind desemnarea ca premier a liderei Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, si numirea guvernului condus de aceasta, transmite Radio Chisinau. Noul guvern depusese deja juramantul in…

- Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Maia Sandu, a depus sambata juramantul in fata Parlamentului reunit la Chisinau, relateaza site-ul unimedia.info. Curtea Constitutionala decisese deja ca legislativul nu isi mai poate exercita atributiile constitutionale, inclusiv…