Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta pentru elucidarea circumstantelor devalizarii sistemului bancar si investigarii fraudei bancare, Alexandru Slusari, a anuntat cateva nume care s-ar afla in lista beneficiarilor finali ai furtului miliardului, dupa ce a primit un nou document de la Banca…

- Un anunt in acest sens a fost facut joi de presedintele Comisiei, Alexandru Slusari. Membrii acestei Comisii parlamentare solicita procuraturii sa declanseze urmarirea penala in conformitate cu articolele ce vizeaza depasirea atributiilor de serviciu si neglijenta in serviciu de catre mai…

- Comisia parlamentara de ancheta privind investigarea fraudei bancare din R. Moldova a facut public raportul „Kroll-2“ – un document mult discutat si asteptat, care a fost secretizat in perioada fostei guvernari.

- Deputatul din partea blocului ACUM Maria Ciobanu l-a incurajat pe procurorul general al Republicii Moldova, Eduard Harunjen sa vina in Parlament pentru a ridica imunitatea a jumatate din deputații fracțiunii partidului Șor, pentru ca sunt implicați in furtul miliardului, informeaza Radio Chișinau.…

- Procurorul general Eduard Harunjen dezminte informatiile lansate de catre deputatul ACUM Alexandru Slusari, potrivit caruia lista beneficiarilor de credite neperformante ar fi la procurori. "Procuratura Anticoruptie nu a eliberat nimanui nici un raport Kroll.

- Procuratura Generala anunta ca a avut azi o intrevedere de lucru cu reprezentanții mai multor misiuni diplomatice, acreditate in Republica Moldova. In cadrul sedintei s-a discutat despre investigațiile efectuate in dosarele legate de frauda bancara.

- Compania Kroll se afla in aceste zile la Chișinau. Despre aceasta a anunțat de fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța, in cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.Potrivit președintelui Comisiei de ancheta cu privire la investigarea furtului miliardului, Alexandru Slusari, membrii…

- Procuratura Generala nu vrea sa ofere, in continuare, acces la raportul Kroll 2. Cel puțin asta afirma Alexandru Slusari in cadrul unui briefing de presa, referitor la mersul lucrurilor in Comisia de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizarii sistemului bancar din Republica Moldova…