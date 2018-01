Stiri pe aceeasi tema

- Noii ministri desemnati de alianta de guvernare de la Chisinau au depus miercuri juramantul de investire, decretele de numire a acestora in functie fiind semnate de seful legislativului, Andrian Candu, care exercita interimar functia de presedinte al tarii, printr-o decizie a Curtii Constitutionale,…

- Legea anti-propaganda, care interzice anumite publicatii ruse in Republica Moldova, a fost promulgata, miercuri, de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa ce Curtea Constitutionala i-a suspendat din nou prerogativele presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze aceasta lege.…

- Andrian Candu, presedintele Parlamentului Republicii Moldova, a promulgat, miercuri, legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri, dupa ce Curtea Constitutionala a decis suspendarea partiala a lui Igor Dodon, relateaza Agora.md.

- Miniștrii desemnați au depus astazi juramantul de investire in fața șefului legislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul funcției de președinte al țarii."Va felicit cu numirea in functie si va doresc un manadat de succes.

- La Chisinau, noii ministri desemnati de alianta de guvernare, vor depune miercuri, 10 ianuarie, juramantul de investire. Decretele urmeaza sa fie semnate de seful Pegislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul functiei de presedinte al tarii. De asemenea, presedintele interimar al…

- Republica Moldova nu mai este amenințata de propaganda și dezinformare din exterior dupa ce astazi președintele Parlamentului, Andrian Candu, a promulgat, in locul președintelui Igor Dodon, așa numita lege anti-propaganda

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a semnat astazi in calitate de președinte interimar decretul cu privire la promulgarea "legii antipropaganda", informeaza Noi.md. Decretul a fost semnat in numele șefului statului dupa ce Curtea Constituționala a constatat ca Igor Dodon și-a incalcat obligațiunile…

- Dupa ce Igor Dodon a fost suspendat temporar din functie pentru refuzul de a promulga legea ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, aceasta a fost promulgata de catre presedintele interimar al tarii, speakerul Andrian Candu.

- Dupa ce Igor Dodon a fost suspendat temporar din functie pentru ca a refuzat sa promulge legea care interzice propaganda rusa in Republica Moldova, aceasta a fost promulgata miercuri, 10 ianuarie, de catre presedintele interimar al tarii, speakerul Andrian Candu.

- Ministrii desemnati vor depune miercuri, 10 ianuarie, juramantul de investire. Decretele urmeaza sa fie semnate de catre seful Legislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul functiei de presedinte al tarii, dupa ce Igor Dodon a fost suspendat ca urmare a refuzului sefului statului…

- Ministrii desemnati vor depune miercuri, 10 ianuarie, juramantul de investire. Decretele urmeaza sa fie semnate de catre seful Legislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul functiei de presedinte al tarii, dupa ce Igor Dodon a fost suspendat ca urmare a refuzului sefului statului…

- Miniștrii desemnați vor depune maine juramantul de investire. Decretele urmeaza sa fie semnate de șeful Legislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul funcției de președinte al țarii.

- Miniștrii desemnați vor depune miercuri, 10 ianuarie 2018, juramintul de investire, anunța serviciul de presa al Parlamentului citat de NOI.md Decretele urmeaza sa fie semnate de șeful Legislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul funcției de președinte al țarii. {{263748}}De asemenea,…

- Miniștrii desemnați vor depune maine juramantul de investire. Decretele urmeaza sa fie semnate de șeful Legislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul funcției de președinte al țarii.

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii în Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Presedintia precizeaza intr-un comunicat ca pe 27 decembrie 2017 Parlamentul i-a transmis, in vederea promulgarii, legea privind aprobarea actului normativ. "In opinia noastra, atat in cadrul dezbaterii initiale, cat si in cadrul reexaminarii, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, va prelua temporar functia de sef al statului pentru a semna decretul de numire a noilor ministri in guvernul condus de premierul Pavel Filip. Asta, in condițiile in care Curtea Constitutionala a decis, marti, ca presedintele republicii,…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, va prelua temporar functia de sef al statului pentru a semna decretul de numire a noilor ministri in guvernul condus de premierul Pavel Filip, a anuntat marti seara serviciul de presa al legislativului de la Chisinau, dupa ce Curtea Constitutionala…

- Curtea Constitutionala a decis ca presedintele Igor Dodon este in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile dupa ce a refuzat in mod repetat sa-i numeasca in functii pe cei sapte noi ministri propusi de premier, informeaza marti Radio Chisinau. Astfel, presedintele parlamentului…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, sa ii suspende presedintelui Igor Dodon atributiile de numire a noilor ministri, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat. Curtea a constatat ca „presedintele se afla in imposibilitatea indeplinirii…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis ca președintele Igor Dodon este in imposibilitate temporara de a-și exercita atribuțiile, dupa ce a refuzat, in mod repetat sa-i numeasca in functii pe cei sapte noi ministri propusi de premier. Astfel, președintele Parlamentului sau prim-ministrul…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md, transmite News.ro . UPDATE 1: Igor…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md.Citește și: DOLIU in lumea…

- Igor Dodon a semnat demisiile mai multor ministri din Guvernul Filip, dupa ce Partidul Democrat a decis sa faca remanieri, insa a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerand sa fie constate circumstante ce justifica interimatul functiei…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md.Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova va examina marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md, potrivit news.ro.Igor Dodon…

- La Chisinau, Curtea Constitutionala va discuta, astazi, sesizarea privind suspendarea temporara din functie a presedintelui Igor Dodon. Un grup de deputati moldoveni a cerut Curtii Constitutionale sa constate ca Igor Dodon a incalcat legea fundametala si poate fi suspendat temporar, pentru ca a refuzat,…

- Compania nationala de transport a gazelor naturale din România, Transgaz, a depus o oferta pentru achizitia societatii de stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse apropiate situatiei. Oferta a fost acceptata de catre autoritatile de la Chisinau, fiind…

- In premiera, vor fi stabilite cerinte generale de igiena a produselor alimentare pe intreg lanțul alimentar. Parlamentul a aprobat, in ședința din 21 decembrie curent, Legea privind Cerințele generale de igiena a produselor alimentare, in lectura finala, cu votul a 61 de deputați. Astfel, se vor stabili…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, ii va propune din nou presedintelui Igor Dodon noile candidaturi pentru guvern, iar in cazul in care seful statului le va respinge si de aceasta data, guvernul se va adresa Curtii Constitutionale, a declarat vineri presedintele parlamentului Andrian Candu,…

- PNL a depus vineri, la CCR, o sesizare de neconstiutionalitate la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, invocand ca exista amendamente care au fost adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, afirma ca Parlamentul se va adresa Curtii Constitutionale pentru solutii, in cazul in care Igor Dodon refuza sa numeasca noii ministri nominalizati de coalitia de guvernare. Declaratia speakerului vine in contextul in care presedintele tarii a dat asigurari…

- Sapte dintre cei 13 membri ai guvernului de la Chisinau vor fi inlocuiti, conform unei decizii adoptate de Biroul Politic al Partidului Democrat (PDM), in consens cu alianta aflata la guvernare in Republica Moldova, a anuntat marti liderul PDM, Vlad Plahotniuc, informeaza Radio Chisinau. …

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova a decis, luni, ca proiectul de modificare a Constitutiei care prevede in textul Legii supreme integrarea europeana ca orientare strategica a tarii poate fi adoptat de catre Parlament, relateaza site-ul Radio Chisinau."Proiectul de lege pentru…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat marti agentiei de presa TASS ca, de fapt, Romania nu are bani pentru un proiect atat de costisitor precum Unirea, informeaza Radio Chisinau, preluat de Hotnews. La remarca reporterului TASS ca aceste planuri sunt intens…

- Partidul Socialiștilor se opune categoric modificarii articolului 13 din Constituția Republicii Moldova, care proclama limba moldoveneasca ca limba de stat a Republicii Moldova, și legalizarii limbii române în aceasta calitate, se arata într-un comunicat al formațiunii. …

- Decizie a Curții Constitutionale a Republicii Moldova Chisinau. Foto: chisinau.md. Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a avizat un proiect prin care articolul 13 din Constitutia tarii este modificat, astfel încât sintagma "limba moldoveneasca" sa fie înlocuita…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a emis vineri, 27 octombrie, o declaratie de presa, in contextul evenimentelor din Catalonia, in care afirma ca „Republica Moldova sustine integritatea si suveranitatea Spaniei”.

- Candidatul majoritatii parlamentare la functia de ministru al Apararii, Eugen Sturza, a depus marti, 24 octombrie, juramantul pentru investirea in functie. Evenimentul a avut loc la Resedinta de Stat a Republicii Moldova, insa nu in fata presedintelui Igor Dodon, dar in fata sefului Legislativului,…

- Ministrul desemnat al Apararii, Eugen Sturza, va depune marti, 24 octombrie, juramantul de investire in functie, anunta Directia comunicare si relatii publice a Parlamentului. Decretul urmeaza sa fie semnat de seful Legislativului, Andrian Candu, care exercita temporar interimatul functiei de presedinte…

- Ministrul desemnat al Apararii, Eugen Sturza, va depune astazi juramantul in cadrul unei ceremonii oficiate de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Spicherul Candu, care a fost imputernicit de Curtea Constituționala sa semneze decretul de numire a lui Eugen Sturza in calitate de ministru al Aparaii,…

- Curtea Constitutionala a constatat ca exista circumstante care justifica instituirea acestei situatii in cazul numirii lui Eugen Sturza in functia de ministru al Apararii, astfel incat decretul urmeaza sa fie semnat de catre premierul Pavel Filip sau de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu.…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis, vineri, instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova, in urma unei sesizari depuse de catre Guvern privind refuzul lui Igor Dodon de a semna decretul de numire a ministrului Apararii, relateaza site-ul deschide.md. …

- Au ales sa stea la straja securitații, sa apere și sa serveasca Republica Moldova. 145 de studenti ai anului I la Academia „Stefan cel Mare" a MAI, astazi, 20 octombrie 2017 au jurat onestitate, vigilenta si curaj pentru țara.

- Blocajul instituțional provocat de Președintele Igor Dodon în legatura cu aprobarea candidaturii lui Eugen Sturza la funcția de Ministrului Aparari, a determinat Guvernul sa se adreseze la Curtea Constituționala. Astfel, cabinetul de miniștri s-a întrunit astazi într-o ședința…

- Omul de afaceri Alin Simota, condamnat definitiv la 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu, vrea sa scape de pedepeapsa pe motiv ca infractiunea ar fi fost dezincriminata prin hotararea Curtii Constitutionale din 2016. Acesta a initiat o contestatie la executare, respinsa…

- In prezenta presedintelui, a premierului, dar si a vicepremierului Ciolacu, noii reprezentanti ai Cabinetului Tudose au depus, marti seara, juramantul de investitura. A fost o ceremonie scurta, de la care au lipsit, dupa cum anuntasera deja, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului – Liviu Dragnea…

- Noii miniștri ai Guvernului Tudose depun juramantul de investire in aceasta seara. Propunerile privind noii ministri la Dezvoltare, Fonduri Europene si Transporturi au ajuns luni la Palatul...

- Paul Stanescu, Marius Nica și Felix Stroe, cele trei propuneri ale social-democraților pentru portofoliile de la Dezvoltare, Fonduri Europene și Transporturi, au depus juramantul la Palatul Cotroceni, in prezența președintelui Klaus Iohannis și a premierului Mihai Tudose.