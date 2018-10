Miscarea de Rezistenta ACUM organizeaza joi o actiune publica in fata sediului parlamentului de la Chisinau, in contextul audierilor cu privire la furtul miliardului, informeaza Radio Chisinau. Activistii miscarii din care fac parte Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA), Partidul Liberal Democrat al Republicii Moldova (PLDM), precum si lideri de opinie din societatea civila, cer investigarea beneficiarilor furtului miliardului, publicarea celui de-al doilea Raport Kroll si votarea unei legi similare Legii Magnitki in parlamentul de la Chisinau. Legea…