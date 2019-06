Presedinta Partidului Actiune si Solidaritate din Republica Moldova (PAS), Maia Sandu, aleasa in functia de prim-ministru de catre deputatii Blocului ACUM si cei ai PSRM (socialistii), s-a adresat in cadrul unui briefing angajatilor institutiilor statului si functionarilor publici cu un apel la calm si le-a cerut sa nu se lase intimidati de catre apelurile reprezentantilor Partidului Democrat (PD), formatiunea lui Vlad Plahotniuc, si sa nu se implice in blocarea activitatii institutiilor statului, informeaza Radio Chisinau. ''Voi, functionarii publici, sunteti temelia unei bune administrari…