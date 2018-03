Stiri pe aceeasi tema

- Deputații Partidului Liberal au înregistrat în Parlament un proiect al Declarației de unire a Republicii Moldova cu România. Anunțul a fost facut de președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în cadrul unei conferințe de presa, transmite IPN. Potrivit lui…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a precizat ca panourile facute la comanda lui Igor Dodon vor fi amplasate la nivel national."In acest an este ceasul de varf al unionistilor. Aniversarea centenarului a rascolit in ei cele mai irationale si intunecate emotii si pasiuni. Au devenit…

- "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. Acelasi…

- Mai multi alesi locali din peste 100 de localitati din Republica Moldova, care au semnat Declaratia de Unire cu Romania, se intalnesc, astazi, la Palatul Culturii din Iasi, unde vor fi primiti de primarul Mihai Chirica. Potrivit unui comunicat de ...

- In ciuda amenințarilor președintelui, Igor Dodon, inca doua localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre satul Budești din municipiul Chișinau și satul Crihana Veche din raionul Cahul.

- Prin vocea lui Eugen Tomac, membrii PMP au anuntat obiectivul de tara ce consta in unirea Republicii Moldova cu Romania. In acest sens, s-a decis ca in cadrul consiliilor locale municipale, consilierii sa semneze o declaratie de unire. La Buzau, misiunea de a le propune colegilor din miniparlamentul…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Mișcarea Civica Europeana, formata din deputați ai primului Parlament, care au votat Declarația de independența, și personalitați care au militat pentru renașterea și eliberarea naționala, îndeamna partidele proeuropene sa desemneze candidați comuni la alegerile locale noi din municipiile…

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Declaratia comuna semnata vineri, la Chisinau, de presedintii parlamentelor Republicii Moldova, Georgiei si Ucrainei contureaza mai clar perspectiva europeana a acestor tari si le solicita partenerilor mai mari din Uniunea Europeana si de peste ocean sa contribuie la securitatea din regiune, constata…

- Numarul localitaților care a votat Declarația de Reunire cu Romania a ajuns la 66. Ultima fiind comuna Horodiște din raionul Calarași. Din 23 ianuarie, tot mai multe localitați din Republica Moldova au semnat Declarații simbolice.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Consiliul pentru afaceri externe al Uniunii Europene își exprima regretul ca noua lege electorala din Republica Moldova nu include unele recomandari-cheie ale Comisiei de la Veneția, se arata într-un comunicat oficial de la Bruxelles. Consiliul a dat publicitații…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul…

Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational "Platinum Eagle 18.1", organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Chisinau.

- Articolul 13 care se refera la limba vorbita pe teritoriul Republicii Moldova trebuie sa ramana neschimbat, adica limba „moldoveneasca", de aceasta parere este democratul Marian Lupu. Declarația a fost facuta intr-un interviu pentru Europa Libera.

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- "Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. In mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste 50 de primarii au semnat declaratii pro-statalitate si anti-unire. In fiecare zi, numarul acestora va tot creste si creste, sute…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info. ”Cei care au vrut sa testeze cat…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza, in ultima perioada, declarații simbolice de Unire cu Romania, numarul acestora ajungand la moment la 12. In timp ce unuii politicieni iși arata susținerea fața de acest gest, alții se declara impotriva, iar ceilalți se feresc sa faca declarații…

- Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice la Chisinau, a declarat luni ministrul apararii nationale al Romaniei, Mihai Fifor, dupa o intrevedere…

- Mitropolia Basarabiei a beneficiat si va beneficia în continuare de sprijinul statului român în ceea ce priveste "consolidarea sa institutionala, precum si recuperarea patrimoniului confiscat abuziv de autoritatile sovietice de ocupatie". Acesta este raspunsul Guvernului…

- Liberalii din stanga Nistrului, la fel iși doresc Unirea cu Romania. Despre aceasta menționeaza Președintele PL, Mihai Ghimpu, care a avut o intalnire cu Consiliul organizației teritoriale PL din raioanele din stanga Nistrului.

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele ''Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase'', a fost lansata sambata la Iasi. Proiectul a fost initiat de Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia…

- Afirmatia a fost facuta in cadrul emisiunii 'Acces direct' de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, Dodon avertizand ca va recurge la 'toate caile legale' pentru a nu permite lichidarea statalitatii moldovenesti, relateaza vineri portalul Deschide.md. 'Poate ca cineva…

- Guvernul de la Chisinau a anuntat, miercuri, ca sustine initiativa de a include in Constitutie sintagma privind aspiratiile de integrare europeana a Republicii Moldova, iar presedintele Igor Dodon a precizat ca va bloca implementarea acestei initiative, relateaza Unimedia si Agora.md.

- Doua asociații din Chisinau si Iasi, alaturi de Primaria Municipiului Iași, pregatesc Centenarul, printr-o Caravana de film romanesc. Proiectul vizeaza un traseu istoric: Romania – Republica Moldova – Cernauți. Asociația ARTIS din Iași și Asociația Obșteasca MIA din Chișinau lanseaza la Iași, printr-o…

- Compania naționala de transport și distribuție a gazului „Transgaz” din România și-a exprimat interesul pentru a achiziționa compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru construcția gazoductului „Ungheni-Chișinau”. Declarația a fost…

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Partidul Liberal va depune o sesizare la Curtea Constituționala (CC) privind controlul constituționalitații a șase legi care prevad ca limba rusa este „limba de comunicare între națiuni” în Republica Moldova, transmite IPN. Potrivit președintelui PL, Mihai Ghimpu,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ofera noi declaratii scandaloase chiar in anul Centenarului. Dodon a anuntat ca nu renunta la ideea ca in Constitutia tarii trebuie sa ramana limba moldoveneasca ca limba de stat, asta desi Curtea Constitutionala a constatat anterior ca limba de stat in…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…

- Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, spune ca deputații formațiunii sale vor susține introducerea în Constituție a imperativului integrarii europene numai daca majoritatea parlamentara susține la rândul ei introducerea în legea fundamentala a țarii a sintagmei „limba…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, James Pettit, a declarat ca Moldova ar trebui sa adopte noua legislație care sa contracareze dezinformarea rusa și sa sporeasca independența mass-media, scrie Balkaninsight, scrie paginaderusia.ro Pettit susține ca propaganda ruseasca și controlul politic intern…