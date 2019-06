Guvernul de la Chisinau va promova o politica externa previzibila bazata pe obiectivul integrarii europene si implementarea Acordului de asociere la UE, dezvoltand in acelasi timp relatii reciproc avantajoase cu Federatia Rusa, a declarat luni premierul moldovean Maia Sandu in cadrul intalnirii cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, reprezentantul special al presedintelui Rusiei pentru dezvoltarea relatiilor comerciale si economice cu Republica Moldova, informeaza agentia de presa Moldpres, citand Directia Comunicare si Protocol a guvernului.



In acest context, Sandu a spus ca prioritatea…