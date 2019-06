O noua zi de haos in Republica Moldova, tara cunoscuta pentru instabilitatea politica. Curtea Constitutionala l-a suspendat din functie, in urma cu putin timp, pe presedintele Igor Dodon. Decizia a fost luata dupa ce acesta a ignorat deciziile institutiei si nu a dizolvat Parlamentul, desi acesta nu alesese un guvern in timpul prevazut de lege. Aseara, Legislativul a votat un nou premier, pe Maia Sandu, un nou Executiv si o rezolutie care declara Republica Moldova "stat capturat". Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, duminica, suspendarea temporara a lui Igor Dodon din functia…