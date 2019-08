Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, promotor fervent al teoriei "moldovenismului" de sorginte sovietica, teorie potrivit careia actuala republica ar fi urmasa directa si succesoarea vechii tari a Moldovei din epoca medievala, si-a reiterat si marti teza într-un mesaj…

- 27 august, Ziua Naționala a Moldovei Istoricul Catalin Turliuc, in dialog cu Adina Șuhan, in matinalul Radio Romania Iași http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/27-aug-19-BD-Intv-Catalin-Turliuc-Arhiva-FM-Adina.mp3 Cateva repere istorice recente: Parlamentul de la Chișinau a adoptat,…

- Republica Moldova sarbatoreste, astazi, 28 de ani de independenta. In aceasta zi, in anul 1991, o mare de oameni a scris in Piata Marii Adunari Nationale cel mai important capitol din istoria tarii, independenta. Dupa ce puciul de la Moscova a esuat, a inceput practic destramarea Uniunii Sovietice.…

- Artista din Republica Moldova aniverseaza 28 de ani cu doar o zi inainte a de sustine recitalul pe scena din Brasov Irina Rimes si-a dorit mereu sa urce pe scena Festivalului International Cerbul de Aur, iar momentele in care urmarea la televizor transmisiunile TVR din Piata Sfatului…

- Prin editorialul sau intitulat „S-a format sau inca nu coada la linsul fundurilor celor ce au venit?” , Lucia Bacalu, cred, a lansat tuturor, inclusiv politicienilor, primarilor și altor aleși locali, funcționarilor de toate rangurile o provocare la discuție, una sanatoasa și, mai ales, oportuna privind…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova implinește astazi 22 ani de la inregistrare, cand, la 29 iunie 1997 la Chișinau a avut loc Congresul de constituire al PSRM. Cu acest prilej, Igor Dodon, fostul lider al formatiunii și actualul președinte al Republicii Moldova a adresat felictari memnrilor…

- Igor Dodon declara ca niciun fel de federalizare nu va exista in Moldova, asta desi, intr-un material video publicat de PublikaTV, presedintele ii propune lui Vlad Plahotniuc federalizarea Moldovei in schimbul unei coalitii PSRM-PDM. Potrivit lui, nu este real acest lucru. Seful statului spune ca acest…