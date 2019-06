Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu și Andrei Nastase indeamna oamenii „din toate colțurile țarii”sa vina duminica, 16 iunie, la un marș de susținere a noiii guvernari.„Veniți din toate colțurile țarii. Datorita Dumneavoastra dictatorul a cazut. Datorita rezistenței, curajului Dvs. Astazi putem spune ca Plahotniuc…

- Liderii Blocului ACUM, Maia Sandu si Andrei Nastase, cheama cetatenii sa iasa in strada la un „mars al poporului”, la care si-au anuntat participarea si Socialistii lui Igor Dodon, duminica, ora 11.00, in centrul Capitalei.

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anuntat joi sustinerea fata de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si fata de noul Guvern al tarii, condus de Maia Sandu, si a criticat Partidul Democrat pentru „uzurparea puterii”, relateaza site-ul deschide.md.

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis suspendarea temporara a lui Igor Dodon din funcția de președinte al țarii, în urma refuzului acestuia de a dizolva parlamentul, conform unui comunicat emis duminica de CCM. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, suspendat temporar…

- Andrian Candu, președintele Parlamentului moldovean controlat de Partidul Democrat (PDM), cel care teoretic a fost înlocuit sâmbata de noua conducere desemnata de coaliția PSRM-ACUM, explica prezența protestatarilor în Chișinau

- In opinia lui Igor Dodon, si socialistii, si reprezentantii esichierului de dreapta au fost si sunt in opozitie fata de Partidul Democrat (PDM) care este la guvernare in ultimii ani. De aceea, este un lucru logic ca doua partide de opozitie incearca sa ajunga la un numitor comun pentru a-si uni fortele…