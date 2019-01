Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Fundatiei Universitare a Marii Negre, prof. univ. Dan Dungaciu, a apreciat marti ca alegerile parlamentare care urmeaza sa aiba loc in Republica Moldova sunt esentiale pentru Romania, avand in vedere ca tara noastra a girat de-a lungul timpului pentru guvernarea de la Chisinau, potrivit…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat luni ca nu va mai candida pe listele socialistilor la alegerile parlamentare preconizate sa aiba loc la 24 februarie, informeaza portalul Deschide.m...

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat ca Republica Moldova nu va fi primita in UE in urmatorii 15 ani, adaugand ca, potrivit sondajelor de opinie, majoritatea populatiei tarii este impotriva aderarii la NATO, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass, preluata de Mediafax. „Moldova nu va adera…

- Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii: sa revina in Republica Moldova in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si sa nu se intoarca in Rusia mai devreme de luna martie,…

- CHIȘINAU, 6 nov – Sputnik. Președintele moldovean a declarat nui post de televiziune de la Chișinau ca a abordat subiectul reducerii prețului pentru gazele naturale atât cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, cât și cu președintele concernului Gazprom, Alexei Miller. …

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca va decide pana pe 24 ianuarie, cand se pot forma listele parlamentare, daca sa isi va inainta candidatura in alegerile parlamentare din 2019. Totodata, seful statului moldovean nu considera ca ar…

- Rusia considera Republica Moldova drept unul din partenerii sai prioritari din spațiul CSI, a declarat astazi liderul rus, Vladimir Putin, in cadrul intrevederii cu omologul sau moldovean. Igor Dodon considera Rusia partener strategic al Moldovei și ca cele doua state ar avea o istorie comuna și relații…