- Seful Garzii Nationale, Viktor Zolotov, fosta garda de corp a presedintelui Vladimir Putin, a explicat intr-un interviu pentru agentia oficiala RIA Novosti ca brigada dispune de o gama larga de mijloace pentru a preveni actele de sabotaj impotriva podului, atat de la sol, cat si de pe mare. Presedintele…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca i-a convocat pentru marti pe liderii formatiunilor care au intrat in noul parlament dupa alegerile legislative din 24 februarie - Zinaida Grecianii, sefa Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Vlad Plahotniuc, liderul Partidul…

- In cazul in care socialistii ar fi la guvernare, Dodon a spus ca el ar putea negocia personal cu presedintele rus Vladimir Putin un pret mai mic la gazele rusesti, potrivit Ziarului National din Chisinau.Presedintele moldovean sustine ca pentru a evita majorarea pretului la gaze sunt doua…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea noii majoritati parlamentare, Chisinaul va avea probleme in privinta pretului si a livrarilor de gaze din Rusia, informeaza vineri presa de peste Prut. In cazul in care socialistii…

- Partidul Socialiștilor, al președintelui pro-rus, Igor Dodon, ar avea 34 de deputați, urmat de Partidul Democrat, condus de Vlad Plahotniuc, cu 31 de deputați. Opoziția pro-europeana, cristalizata in blocul ACUM, este pe locul al treilea, cu 26 de deputați. Partidul primarului de…

- Alegeri Moldova - Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a obtinut aproape o treime din mandatele de deputat in circumscriptia nationala, in urma alegerilor parlamentare desfasurate duminica. Potrivit presedintelui Comisiei Electorale Centrale (CEC), Alina Russu, pana luni la amiaza…

- Organizarea asa-numitei „Uniuni pentru apararea Moldovei” este o diversiune extrem de primejdioasa a serviciilor secrete de la Moscova. În acest fel, considera analistul politic Petru Bogatu, Kremlinul cauta sa influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova, prin șantaj…

- Putin i-a spus lui Dodon la inceputul intrevederii lor la Moscova: ''Desigur, in Rusia nu ne este indiferent cum se va forma parlamentul in Moldova''. Presedintele rus a amintit ca in prezent in Republica Moldova legislativul este cel care formeaza guvernul si de care depinde astfel ''in mare…