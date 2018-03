Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Bardar din Republica Modova a semnat unirea cu Romania. Peste 100 de copii au asistat la eveniment. Localitatea Bardar din Republica Moldova a votat in unanimitate declarația simbolica de unire cu Romania in cadrul unei ceremonii la care au fost prezenți peste 100 de copii. Potrivit imaginilor…

- Aflat in Republica Moldova, presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a transmis, un mesaj tuturor buzoienilor cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. “Dragi buzoieni, Aniversam astazi 100 de ani de cand “copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic…

- Zeci de fani galben-verzi și jucatorii FC Zimbru și-au dat intalnire sambata intr-un local din sectorul Botanica din Chișinau. Zimbru Fans Day a fost evenimentul care i-a pus practic la o masa pe jucatori pe de o parte, conducerea clubului și fanii echipei fanion a Republicii Moldova.

- Deputatul Eugen Tomac a fost prezent la evenimentul organizat de primarul comunei Corbi si a explicat, intr-un interviu acordat cotidianului Top, care sunt sansele de unire reala dintre Romania si Republica Moldova. El este presedinte al Partidului Miscarea Populara si este deputat in Parlamentul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Reprezentantul special al OSCE pentru regiunea transnistreana, Franco Frattini, va vizita Moldova in perioada 26-28 martie. Oficialul va purta discuții atat cu autoritațile de la Chișinau, cat și cu administrația de la Tiraspol.

- "Liderul de la Chisinau nu este autonom si nici nu respecta statutul oficial pe care il are", a spus unul dintre edilii moldoveni care militeaza pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. Zilele trecute, la o ceremonie oficiala, primarul Vitalie Salari l-a criticat dur pe Igor Dodon in cadrul unui…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, impreuna cu sefii delegatiilor oficiale participante la Conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile actuale de securitate', care si-a deschis lucrarile vineri la Chisinau,…

- Circa 150 de oficiali, experți și diplomați se reunesc, astazi, la Chișinau pentru a discuta chestiuni de securitate informaționala, energetica, militara și de cooperare regionala. Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- Asociatia investitorilor din Romania in Republica Moldova a fost lansata oficial. Evenimentul a avut loc in contextul vizitei la Chisinau a premierului Romaniei Viorica Dancila, transmite IPN.

- Consiliul pentru afaceri externe al Uniunii Europene își exprima regretul ca noua lege electorala din Republica Moldova nu include unele recomandari-cheie ale Comisiei de la Veneția, se arata într-un comunicat oficial de la Bruxelles. Consiliul a dat publicitații…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip, informeaza agerpres.ro. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, in perioada mediat urmatoare, o sedinta comuna la Chisinau, a anuntat, marti, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei intrevederi cu omologul sau roman, Viorica Dancila. "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Congresul SUA a inregistrat, miercuri, o rezolutie prin care sustine asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeana si cere Federatiei Ruse sa-si retraga trupele si munitiile din regiunea Transnistria, relateaza site-ul deschide.md.

- "(...) Vreau sa va asigur ca, la nicio luna de cand am preluat mandatul de prim-ministru, prima mea deplasare va fi, dupa ce merg la institutiile europene, in Republica Moldova. Astfel, pe 27 ianuarie (februarie – n.r.) voi merge la Chisinau si voi avea prima discutie cu domnul prim-ministru Filip.…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Coruptia reprezinta principala problema si impediment in dezvoltarea pe mai departe a Republicii Moldova, a declarat miercuri seara ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, invitat la postul de televiziune NTV Moldova, informeaza portalul IPN. 'Coruptia se observa peste tot, nu doar la nivel…

- Angela Sax a fost numita de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sefa a biroului din Republica Moldova. Angela Sax este bancher senior si fost prezentata autoritatilor Republicii Moldova, in timpul vizitei presedintelui BERD, Suma Chakrabarti. Sax isi incepe mandatul in aprilie…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din regiunea transnistreana, unde acestora li se indica locul nasterii in Republica Moldoveneasca Nistreana, si nu in Republica Moldova, scrie europalibera.org.

- Vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a avut o convorbire telefonica cu reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrean, Franco Frattini, comunica Noi.md. Oficialul a confirmat ca in prima decada a lunii martie curent va intreprinde o vizita la Chișinau, pentru…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- 39 la suta dintre cetatenii Republicii Moldova au o atitudine pozitiva fata de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), pe când alte 34 la suta au o atitudine negativa fata de organizatie. Aceste date au fost relevate în cadrul unui sondaj de opinie, realizat de Magenta Consulting,…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Crearea unui batalion mixt moldo-românesc este demult așteptata. Republica Moldova se afla într-o zona seismica deosebita și practica internaționala demonstreaza ca anume în cazuri excepționale vecinii își acorda sprijin. Declarația a fost facuta de catre Ghenadie Cosovan,…

- Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice la Chisinau, a declarat luni ministrul apararii nationale al Romaniei, Mihai Fifor, dupa o intrevedere…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- In domeniul justiției din Republica Moldova trebuiau sa fie facute reforme in trecut, dar a lipsit voința politica. Actualmente, reforme au loc mai mult in domeniile legate de economie, unde situația se imbunatațește. Declarația a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko,…

- Postul rus de televiziune, Ren TV, a difuzat un reportaj de 20 de minute despre Republica Moldova: clasa politica, societate și situație economica. Reportajul a fost difizat dupa ce Parlamentul a votat modificarile Codului Audiovizualului prin care se interzice propaganda rusa.

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Desi deputatii de la Chisinau au decis sa protejeze spatiul informational al Republicii Moldova prin adoptarea unei legi ce interzice propaganda rusa, cetatenii au o alta parere. Potrivit unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, majoritatea moldovenilor se…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- „Nu vreau decat sa ajutam relația dintre Republica Moldova și Federația Rusa sau cel puțin sa nu perturbam aceste relații", spunea Irada Zeinalova, jurnalista rusa, care saptamana trecuta a fost oprita pe aeroportul Chișinau. Un reportaj despre Republica Moldova a fost difuzat la postul NTV din Rusia,…

- Chisinaul intentioneaza sa angajeze o companie juridica internationala care sa estimeze valoarea pagubelor de pe urma prezentei Federatiei Ruse in Transnistria in ultimii 25 de ani, a anuntat sambata presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, intr-un interviu acordat unei publicatii…

- "Este un inceput de an furtunos din punct de vedere geopolitic, dar evenimentele nu sunt atat de grave pe cat par. Este bine sa discutam asta ca sa clarificam treburile la inceputul unui an pe care noi l-am anuntat ca va fi foarte tensionat din punct de vedere geopolitic. Pentru ca sa asezam…

- Marcile au fost și sunt un bun indicator despre starea economiei unor țari, regiuni sau unitați administrative separate. Numarul mare al marcilor protejate atesta viabilitate, productivitate, eficiența și dezvoltare economica. Potențialul economic național este localizat, preponderent, in mun. Chișinau.…