Fostul presedinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, sustine ca invinuirile impotriva lui in dosarul miliardului furat din sistemul bancar al republicii sunt "ilegale si lipsite de orice suport juridic", informeaza sambata Radio Chisinau.



"Am impresia ca nu se cauta modalitatea de intoarcere a banilor in tara, dar se cauta 'nume sonore' . Resping orice acuzatie si inca o data declar ca de la Unibank n-am luat niciodata niciun credit, n-am primit dividende, nici n-am macar un cont la aceasta banca. Mai mult, n-am pasit niciodata pragul institutiei financiare date',…