- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, sustine ca formatiunea pe care o reprezinta, impreuna cu Partidul Platforma Demnitate si Adevar, isi doreste nu doar sa castige alegerile din municipiul Chisinau, care au loc in data de 20 mai, dar si scrutinul parlamentar de la sfarsitul…

- Liderul PPDA ar putea fi anunțat candidatul comun la alegerile locale din capitala. Partidul Platforma Demnitate și Adevar și Partidul Acțiune și Solidaritate organizeaza o conferința in aceste clipe. Evenimentul incepe la ora 12:30 și UNIMEDIA transmite live.

- Transcrierea declaratiilor presedintelui PNL, Ludovic Orban, la finalul Biroului Executiv al PNL - 28 martie 2018 Buna seara, Dupa cum bine stiti, in zilele de 26-27 martie, o delegatie a Partidului National Liberal, a fost prezenta in Republica Moldova, in Basarabia, pentru a sarbatori Centenarul Unirii…

- Liderul PPDA ar putea fi anunțat maine in calitate de candidat comun la alegerile locale din capitala. Partidul Platforma Demnitate și Adevar și Partidul Acțiune și Solidaritate organizeaza o conferința maine dimineața o conferința in acest sens.

- Partidul Liberal Democrat, Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar din Republica Moldova au semnat un acord de colaborare cu Partidul National Liberal din Romania. Semnarea a avut loc intr-o conferinta de presa la IPN, in ziua cand s-au implinit 100 de ani de la unirea…

- Ședința istorica a Tineretului Național Liberal la Chișinau, impreuna cu organizația de tineret de la PLDM, PAS și platforma D.A., la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, Tineretul Național Liberal (TNL) s-a reunit intr-o…

- Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, Tineretul Național Liberal(TNL) s-a reunit intr-o ședința istorica festiva cu Tineretul Partidului Liberal Democrat, Tineretul Partidului Acțiune și Solidaritate și Tineretul Platformei Demnitate și Adevar din Republica Moldova, la…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, impreuna cu o delegatie a PNL, se va afla luni si marti in Republica Moldova cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, anunta PNL. Programul evenimentelor cuprinde intalniri cu reprezentantii societatii civile,…

- Platforma DA a luat act de poziția PAS, privind alegerile locale, a anunțat Alenadru Slusari. Recent, Partidul Acțiune și Solidaritate a spus ca va lua o decizie privind alegerile din Chișinau, dupa ce va finaliza discuțiile cu Partidul Platforma Demnitate și Adevar cu privire la mecanismul de creare…

- Partidul Actiune si Solidaritate nu va inainta un candidat la Primaria Chisinau pana la finalizarea discutiilor cu Partidul Platforma Demnitate si Adevar privind mecanismul de creare a blocului electoral pentru alegerile parlamentare din 2018. Decizia a fost luata la sedinta Consiliului National Politic…

- Partidul Acțiune și Solidaritate nu va inainta un candidat la Primaria Chișinau pana la finalizarea discuțiilor cu Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevar privind mecanismul de creare a blocului electoral pentru alegerile parlamentare din 2018. Decizia a fost luata la ședința Consiliului Național…

- Partidul Acțiune și Solidaritate nu se grabește sa se expuna cu privire la desemnarea candidatului pentru alegerile locale noi din municipiul Chișinau. Potrivit unui comunicat de presa, PAS va lua o decizie in acest sens dupa ce va finaliza discuțiile cu Partidul Platforma Demnitate și Adevar cu privire…

- Liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, considera ca Maia Sandu este obligata sa-si inainteze candidatura la functia de primar de Chisinau, pentru ca este singurul politician de pe dreapta care ar avea sanse reale sa nu permita socialistilor sa obtina victoria in Capitala.

- Fostul vicepremier și membru al Platformei Civice „Demnitate și Adevar”, Valentin Dolganiuc, considera ca Manifestul Mișcarii Civice Europene din R. Moldova, care prevede înaintarea unui candidat comun al partidei proeuropene, antioligarhice și unioniste, este unica șansa pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. 'Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Andrei Nastase nu vede nici o problema daca PAS va decide s-o înainteze pe Maia Sandu pentru șefia Primariei Chișinau. Cel puțin asta a dat de înțeles liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar în cadrul unei emisiuni TV. Și în aceste condiții, oferta…

- Partidul Acțiune și Solidaritate realizeaza acum un sondaj în rândul locuitorilor Capitalei, iar rezultatele acestuia vor arata daca oamenii își doresc ca membrii partidului sa aiba propriul candidat la scrutin sau sa-i acorde sprijin lui Nastase Despre acest lucru…

- Neințelegeri intre Partidul Demnitate și Adevar și Partidului Acțiune și Solidaritate. Lidera PAS, Maia Sandu, inca nu știe daca va susține candidatura lui Andrei Nastase la alegerile locale din Capitala.

- Întrebata daca va coopera cu democratii în cazul în care Vlad Plahotniuc se retrage din politica, liderul PAS, Maia Sandu, a declarat ca presedintele PDM nu are intentia de a se retrage de bunavoie din politica, pentru ca asta ar însemna „justitia sa-l ajunga din urma”. …

- Partidul Acțiune și Solidaritate inca nu a luat o decizie in ceea ce privește alegerile locale din capitala. In cadrul unei emisiuni de la TV8, Maia Sandu a declarat ca a trimis un chestionar la 2000 de membri de partid cu opțiunile partidului.

- Declarația facuta astazi de liderul PDM Vlad Plahotniuc privind sprijinirea unui candidat comun pentru Primaria Capitalei sugereaza ca aceste alegeri nu vor mai avea loc, a comentat pentru Radio Chișinau secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. El crede…

- Partidul Acțiune și Solidaritate acuza Partidul Democrat ca ar vrea sa susțina candidatura socialiștilor la alegerile locale din Chișinau, chiar daca au afirmat ca vor susține un candidat pro-UE.

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, și-a anunțat ieri candidatura la funcția de primar al municipiului Chișinau, alegeri care ar trebuie sa aiba loc in luna mai curent. In același timp, in spațiul public se speculeaza ca alegerile locale ar putea avea loc in 2019, tot atunci…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca prin decizia Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), de a-l inainta pe Andrei Nastase drept candidatul formatiunii pentru alegerile anticipate din Chisinau, fara ca acestea sa fie anuntate inca, liderul…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA, de centru-dreapta) l-a propus pe Andrei Nastase, liderul formatiunii, drept candidat la functia de primar general al Chisinaului, informeaza mass-media de peste Prut, desi societatea civila astepta ca formatiunea acestuia impreuna cu Partidul Actiune si…

- Impreuna, dar pe cont propriu. Andrei Nastase a decis sa se inscrie in cursa pentru Primaria Capitalei, fara a ajunge la un consens cu partenera sa politica Maia Sandu.Fruntasii Partidului Demnitate si Adevar, au facut anuntul astazi, in cadrul unei conferinte de presa.

- Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, urmeaza sa decida daca ii va acorda sprijin lui Andrei Nastase, in cursa electorala pentru funcția de primar, noteaza Noi.md. Liderul Platformei „DA” spune ca a discutat subiectul cu Maia Sandu, dar nu a primit, deocamdata, un raspuns in ceea ce…

- Partidul Politic Platforma și Adevar a anunțat ca Andrei Nastase este candidatul la alegerile locale pentru capitala. Anunțul a fost facut acum câteva minute în cadrul unei conferințe de presa. Liderul PPDA a declarat saptamâna trecuta, în cadrul…

- Consiliul Politic National al Platformei Demnitate si Adevar a decis înca de sâmbata care va fi candidatura partidului pentru primaria municipiului Chișinau, cu toate acestea numele persoanei urmeaza a fi anunțat azi, 5 martie, la ora 12.00. „Platforma DA este mai…

- In cadrul unei emisuni de la postul de televiziune TVC21, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, a anuntat ca partidul pe care il conduce va avea un candidat la alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Totodata, Nastase a menționat ca a cerut deja sprijinul celor…

- Platforma Demnitate si Adevar va avea un candidat la primaria Chisinau, daca alegerile locale anticipate din capitala vor fi organizate. Declarația a fost facuta de catre liderul PPDA, Andrei Nastase, la un post de televiziune. Acesta a lasat sa se înțeleaga și faptul ca se vede personal…

- Alegerile locale din Chisinau sunt o sansa pentru opozitia proeuropeana, democratica si antioligarhica. Aceasta declarație ii aparține liderului Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, afirma ca cel mai indicat candidat al dreptei pentru alegerile anticipate din Chisinau este reprezentantul formatiunii sale si nu exclude ca acesta ar putea fi chiar el. Potrivit opozantului, acest subiect deja s-a discutat cu cei din Partidul Actiune si Solidaritate, insa…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, contracandidata lui Dodon din campania prezidențiala, catalogheaza drept „rușinoasa” declarațiile discriminatorii facute de președinte. „Exista încercari de a-i ademeni pe ortodocsii din Republica Moldova cu noi…

- Liderul PAS, Maia Sandu, a declarat ca se va folosi de ocazia de a participa la alegerile locale din capitala, care se vor desfașura in aceasta primavara. Potrivit acesteia, doar in acest caz Chișinaul va fi eliberat de sub dominația Partidului Democrat.

- Saptamâna în care liderii Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevar au promis ca vor prezenta mecanismele de formare a listelor electorale comune s-a scurs fara ca ceva sa fie prezentat. „Singurele elemente pe care trebuie sa…

- Presedintele Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, susține ca demisia primarului Dorin Chirtoaca este una tardiva, dar benefica. Contactat de UNIMEDIA, acesta a declarat ca forțele anti-oligarhice vor avea un candidat comun la alegerile locale din mai.

- Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, evita sa spuna daca va accepta propunerea președintelui Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, care insista pe partajarea egala a candidaților pe lista. Fiind invitata la emisiunea În Profunzime, Maia Sandu a început…

- Saptamana viitoare Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar vor prezenta mecanismul dupa care vor fi selectati cetatenii care vor fi acceptati pe listele electorale si in calitate de candidati in circumscriptiile uninominale. Declaratia a fost facuta de presedinta PAS,…

- Intre Partidul Platforma „Demnitate și Adevar", condus de Andrei Nastase, și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), la carma caruia este Maia Sandu, ar fi aparut disensiuni serioase in ceea ce privește perspectiva de forma un bloc comun pentru alegerile parlamentare de anul acesta.

- Andrei Nastase o contrazice din nou pe colega lui de coaliție Maia Sandu. Liderul Partidului Demnitate și Adevar a insistat aseara, la o emisiune de la TVR Moldova, ca este gata sa formeze un bloc comun cu Partidul Acțiune și Solidaritate doar in condițiile paritații și egalitații. De asemenea, Nastase…

- Liderul Partidului Demnitate si Adevar nu a participat la alegerile locale de anul trecut pentru ca, spune el, miza era prea mica. Declaratia a fost facuta de Andrei Nastase in cadrul emisiunii la un post de televiziune.

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Andrei Nastase, explica intarzierea actiunilor in ceea ce priveste formarea unui bloc comun cu Partidul Actiune si Solidaritate al Maiei Sandu prin faptul ca nu este atat de usor sa se construiasca un bloc bazat pe integritate, profesionalism…

- Partidul Acțiune și Solidaritate lanseaza in premiera o emisiune saptamanala. In cadrul emisiunii „PAS Decisiv", cei de la PAS iși propun sa raspunda la toate intrebarile cetațenilor. Anunțul a fost facut de lidera Partidului, Maia Sandu.

- Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, susține ca un președinte curajos ar fi luptat cu guvernarea din prima zi, iar dupa prima suspendare pentru numirea procurorului general - șeful statului trebuia sa cheme oamenii la protest, relateaza Politics.MD. Subiectul…

- Președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase a oferit un interviu pentru portalul UNIMEDIA, in care a facut o retrospectiva a anului 2017 și despre presiunile la nivel local, care au fost facute asupra organizațiilor teritoriale. UNIMEDIA a lansat o serie de interviuri #MoJo realizate…

- Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, spune ca nu cunoaște în practica internaționala exemple când președintele țarii poate fi suspendat pe o perioada de câteva minute, ca decretul pentru desemnarea unor demnitari sau promulgarea unor legi…