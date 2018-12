Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de afaceri sunt bine-veniți sa investeasca in Republica Moldova. Acesta este mesajul transmis de autoritațile de la Chișinau in cadrul celei de-a V-a ediții a forumului anual de afaceri Moldova Business Week, organizat de Agenția de Investiții, sub egida Guvernului Republicii Moldova. Oficialii…

- Schimburi comerciale de 2 miliarde de dolari cu Republica Moldova, pana la sfarsitul anului. Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, s-a intalnit la Chișinau cu Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, tema principala a discutiilor fiind pregatirea…

- Stabilizarea sistemului bancar este una dintre cele mai importante realizari ale Guvernului condus de Pavel Filip, de la învestirea sa, în anul 2016. Șeful Executivului a mai spus, în cadrul emisiunii În Profunzime, de la Pro TV Chișinau, ca un sistem bancar stabil și puternic…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau moldovean Pavel Filip au convenit, in cadrul unei convorbiri telefonice, organizarea pana la sfarsitul acestui an a unei sedinte comune a celor doua Guverne, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant de la Palatul Victoria, Nelu Barbu, informeaza Agerpres.…

- Republica Moldova si Turcia au incheiat miercuri cinci acorduri bilaterale, in cadrul unei ceremonii la sediul guvernului de la Chisinau, in prezenta premierului moldovean Pavel Filip si a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.In afara de acordul privind libera circulatie, au fost incheiate…

- Cetatenii Republicii Moldova vor putea calatori in Turcia doar cu buletinul de identitate, iar transportatorii de marfuri nu vor mai avea nevoie de autorizatie de tranzit din partea autoritatilor turce, a comunicat miercuri guvernul de la Chisinau. Cetatenii turci vor beneficia de acelasi tratament…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a cerut, de la tribuna ONU, retragerea trupelor rusesti de pe teritoriul tarii, informeaza sambata un comunicat al guvernului de la Chisinau. Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA, a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE la adresa lui Augustin…