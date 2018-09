Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala (CC) de la Chișinau l-a suspendat din funcție pe președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, luni, pentru a patra oara de la preluarea mandatului de președinte al țarii, dupa ce Dodon a refuzat numirea unor miniștri.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova i-a suspendat din nou atributiile presedintelui Igor Dodon in contextul refuzului sau de a numi noi ministri din Guvernul Filip, anunta Deschide.md. Igor Dodon a comentat pe Facebook, afirmand ca CC a comis o dubla ilegalitate si ca decizia “ridica mari semne…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova i-a suspendat din nou atributiile presedintelui Igor Dodon in contextul refuzului sau de a numi noi ministri din Guvernul Filip, anunta Deschide.md.

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis luni suspendarea temporara din funcție a președintelui Igor Dodon, pentru a patra oara, dupa ce acesta a refuzat sa semneze decretele de numire in funcție a doi miniștri, relateaza Unimedia și Radio Chișinau. Stire in curs de actualizare! The post…

- CHISINAU, 20 sept — Sputnik. Dupa ce președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat la un post de televiziune privat ca nu va semna cele doua decrete de numire în funcție a doi miniștri noi, prim-ministrul țarii, Pavel Filip, a venit cu o replica pe pagina sa de Facebook,…

- Serviciul de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova a difuzat duminica pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu momentul producerii accidentului in care a fost implicata coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau.

- CHIȘINAU, 7 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova a solicitat, în regim de urgența, informații concludente de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova cu privire la expulzarea cetațenilor turci care au activat la liceul "Orizont" pe teritoriul Republicii…

- O postare a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, marti dupa-amiaza pe pagina sa de Facebook despre rezultatele intrevederii din aceeasi zi cu ambasadorul Statelor Unite la Chisinau, James D. Pettit, a determinat Ambasada SUA din Republica Moldova sa publice un comunicat in care face precizari…