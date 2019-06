Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Moldovei, Maia Sandu, este in continuare nemulțumita de Curtea Constituționala, in pofida faptului ca aceasta a revocat deciziile din 7-9 iunie care au provocat criza politica de la Chișinau. Sandu le imputa judecatorilor CC ca nu recunosc faptul ca au fost complicii lui Vladimir Plahotniuc…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis sambata, 15 iunie, sa-si revizuiasca hotararile adoptate, in perioada 7 - 9 iunie, cu privire la dizolvarea Parlamentului si data limita in care putea fi investit noul Guvern. In cadrul sedintei, magistratii au anulat hotararile respective. Atsfel,…

- Judecatorii Curții Constituționale din republica Moldova anunța ca se întrunesc sâmbata, într-o ședința în care vor ”revizui” hotarârile luate weekendul trecut contra noii majoritați politice din Republica Moldova. ”Astazi, 15 iunie 2019, Curtea…

- • Criza in Republica Moldova. Sambata, Parlamentul Republicii Moldova si-a ales o noua conducere, socialista Zinaida Greceanii fiind numita in funcția de președinte al Legislativului. Maia Sandu, liderul Partidului Actiune si Solidaritate, a devenit premier, decretul de numire fiind semnat de presedintele…

- Curtea Constitutionala l-a suspendat din functie, in urma cu putin timp, pe presedintele Igor Dodon. Decizia a fost luata dupa ce acesta a ignorat deciziile institutiei si nu a dizolvat Parlamentul, desi acesta nu alesese un guvern in timpul prevazut...

- Parlamentul Republicii Moldova a desemnat-o sambata ca presedinta a legislativului pe socialista Zinaida Greceanii, transmite Radio Chisinau. Deputatii au votat dupa ce Curtea Constitutionala decisese ca actualul parlament nu mai are dreptul sa legifereze sau sa isi constituie organe de conducere. Greceanii…

- Deputații PAS și PPDA au fost lasați cu ochii în soare de exponenții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Socialiștii nu au dat curs invitației la discuții, lansata, pe Facebook, de fruntașii blocului politic ACUM. Ca și în alte cazuri, dezbaterile anunțate…