Minora accidentata de o masina pe strada Paltinisului, dupa ce a trecut strada prin loc nepermis

Luni, 29 iulie, in municipiul Baia Mare, la ora 13.40, o minora in varsta de 8 ani care, fiind nesupravegheata, a tasnit de pe trotuar in travesarea strazii Paltinisului, printr-un loc nepermis si fara sa se… [citeste mai departe]