Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia dintre Blocul ACUM (PAS plus PPDA) si Partidul Socialistilor (PSRM), anuntata a fi una temporara, pentru a pregati Republica Moldova de alegeri parlamentare libere si corecte in baza sistemului proportional, s-ar putea transforma in una pentru urmatorii patru ani, a lasat sa se inteleaga…

- Actualul deputat socialist, Ion Ceban, ar putea fi candidatul PSRM pentru alegerile locale din Chișinau. Șeful statului Igor Dodon a declarat in cadrul unui intreviu pentru noi.md ca Ceban ar avea cele mai mari șanse pentru caștig.

- Șeful statului, Igor Dodon, a venit in aceasta dimineața cu un mesaj de felicitare public pentru Irina Vlah, candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care a caștigat inca un mandat in funcția de bașcana a UTA Gagauzia.

- Maia Sandu, noul premier al coalitiei constituite saptamana trecuta intre socialistii lui Igor Dodon si Blocul ACUM (PAS plus PPDA) a declarat joi intr-un interviu pentru Europa Libera ca procesul de schimbare a puterii in Republica Moldova este deja ireversibil si ca transferul acestei puteri trebuie…

- Franta, Germania, Marea Britanie, Polonia si Suedia si-au anuntat luni sustinerea fata de parlamentul Republicii Moldova, a carui dizolvare a fost anuntata duminica, transmite AFP, preluata de Agerpres. ”In criza constitutionala actuala, consideram Parlamentul Republicii Moldova drept reprezentantul…

- Situație politica dificila in Republica Moldova! Alegerile anticipate sunt tot mai aproape. Consiliul Republican al Partidului Socialistilor a decis in urma sa nu accepte un parteneriat cu blocul politic ACUM, care ar fi dus la constituirea unei majoritați parlamentare.

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Peste 14 zile expira mandatul tuturor primarilor și consilierilor locali aleși în urma scrutinului general din 14 iunie 2015. Asta presupune ca în vara acestui an, în Republica Moldova, ar trebui sa se desfașoare alegerile locale generale în…

- Intr-o conferinta de presa, Igor Dodon a anuntat ca s-a adresat miercuri Curtii Constitutionale pentru a preciza unele aspecte pentru a sti exact cand ar putea semna decretul de dizolvare a parlamentului. Astfel, Dodon a solicitat sa fie precizata de cand incepe numararea celor trei luni in care…